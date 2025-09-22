Компанія Pfizer домовилася про придбання розробника препаратів для схуднення Metsera за $7,3 млрд, ідеться в повідомленні компанії від 22 вересня. Завдяки придбанню Pfizer повертається на ринок препаратів для лікування ожиріння, додаючи до свого портфеля чотири програми на клінічній стадії, включно з пероральними та ін’єкційними.

Деталі

Pfizer сплатить $47,5 за акцію Metsera готівкою після закриття угоди, що становить приблизно $4,9 млрд, або премію в 43% до ціни закриття акцій Metsera в п’ятницю ($33,32).

Угода передбачає умовне право на додаткові виплати до $22,5 за акцію за досягнення трьох етапів: $5 за акцію після початку фази 3 випробувань комбінації MET-097i+MET-233i, $7 за акцію після схвалення FDA для монотерапії MET-097i з місячним дозуванням і $10,5 за акцію після схвалення FDA для комбінації MET-097i+MET-233i.

Очікується, що угода завершиться в четвертому кварталі 2025 року за умови отримання регуляторних дозволів та схвалення акціонерів Metsera.

Придбання додає до портфеля Pfizer чотири клінічні програми: MET-097i (ін’єкційний агоніст GLP-1 з тижневим і місячним дозуванням на другій фазі), MET-233i (місячний аналог аміліну на першій фазі, що тестується окремо та в комбінації з MET-097i), два пероральні кандидати GLP-1, які незабаром розпочнуть випробування, та доклінічні програми гормонів, стимульованих поживними речовинами.

Попередні результати MET-233i, представлені 17 вересня на конференції EASD, вказують на потенційно найкращий профіль у класі. Ці програми спрямовані на зменшення кількості ін’єкцій, покращення ефективності та переносимості.

Контекст

Раніше цього року Pfizer припинила розробку препарату данугліпрону через ризик ураження печінки. Генеральний директор Альберт Бурла зазначив, що придбання Metsera відповідає стратегії компанії зосереджуватися на ключових терапевтичних напрямках, допомагаючи задовольнити незадоволені потреби в лікуванні ожиріння. Ринок препаратів для схуднення процвітає завдяки успіху ін’єкційних Wegovy (Novo Nordisk) і Zepbound (Eli Lilly), але компанії активно розробляють пероральні препарати, які дешевші у виробництві та зручніші для пацієнтів.