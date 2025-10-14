Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Белый дом после того, как добился освобождения заложников и прекращения войны между Израилем и ХАМАС. В Вашингтоне и Европе надеются, что этот дипломатический успех может стать толчком для возобновления переговоров между Украиной и Россией, пишет WSJ.
- По данным американских чиновников, встреча Зеленского с Трампом состоится в пятницу, 17 октября, сразу после турне победы президента США на Ближнем Востоке.
- В своих выступлениях в Израиле и Египте Трамп неоднократно упоминал войну в Украине, намекая на то, что после урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС он стремится сосредоточиться на мире в Европе.
- Европейские дипломаты рассчитывают, что Трамп сможет использовать «эффект успеха» и давление, которое помогло склонить Израиль и ХАМАС к соглашению для возобновления диалога между Киевом и Москвой.
- Они признают, что ситуация более сложная: Россия – ядерное государство, а Китай стал его главным экономическим союзником. Однако в Вашингтоне надеются, что дипломатический авторитет Трампа после соглашения в Газе даст ему рычаги влияния и в европейском конфликте.
- Впрочем, эксперты предостерегают, что чрезмерное давление может обернуться попыткой Трампа навязать Зеленскому компромисс, не отвечающий интересам Украины или ЕС. Аналитики также обращают внимание, что в отличие от ближневосточных посредников – Катара, Египта и Турции, у США нет подобных рычагов влияния на Китай, определяющих сегодня пределы маневра Кремля.
После двухлетней войны между Израилем и ХАМАС Трамп объявил о прекращении войны и возвращении израильских заложников. Это стало его наиболее заметной дипломатической победой на международной арене.
Сам Зеленский написал в соцсетях, что Путина можно заставить к миру, как любого террориста. По словам советников президента Украины, Киев ожидает, что Трамп наконец-то усилит давление на Россию – через новые санкции, ограничения «теневого флота» или поставки крылатых ракет Tomahawk, способных поразить цели на территории РФ.
Трамп со своей стороны намекнул, что готов к более жесткой линии. «Я могу поговорить с ним. Если эта война не будет завершена, я отправлю им Tomahawk», – заявил он.
