Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому після того, як домігся звільнення заручників і припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС. У Вашингтоні й Європі сподіваються, що цей дипломатичний успіх може стати поштовхом до відновлення переговорів між Україною та Росією, пише WSJ .

Деталі

За даними американських посадовців, зустріч Зеленського з Трампом відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, – одразу після «турне перемоги» президента США на Близькому Сході.

У своїх виступах в Ізраїлі та Єгипті Трамп неодноразово згадував війну в Україні, натякаючи, що після врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС він прагне зосередитися на мирі в Європі.

Європейські дипломати розраховують, що Трамп зможе використати «ефект успіху» і тиск, який допоміг схилити Ізраїль і ХАМАС до угоди, для відновлення діалогу між Києвом і Москвою.

Вони визнають, що ситуація складніша: Росія – ядерна держава, а Китай став її головним економічним союзником. Проте у Вашингтоні сподіваються, що дипломатичний авторитет Трампа після угоди в Газі дасть йому важелі впливу і в європейському конфлікті.

Втім, експерти застерігають, що надмірний тиск може обернутися спробою Трампа нав’язати Зеленському компроміс, який не відповідатиме інтересам України чи ЄС. Аналітики також звертають увагу, що на відміну від близькосхідних посередників – Катару, Єгипту й Туреччини, – у США немає подібних важелів впливу на Китай, який сьогодні визначає межі маневру Кремля.

Контекст

Після дворічної війни між Ізраїлем і ХАМАС Трамп оголосив про припинення війни й повернення останніх ізраїльських заручників. Це стало його найпомітнішою дипломатичною перемогою на міжнародній арені.

Сам Зеленський написав у соцмережах, що «Путіна можна змусити до миру, як будь-якого терориста». За словами радників президента України, Київ очікує, що Трамп нарешті посилить тиск на Росію – через нові санкції, обмеження «тіньового флоту» або постачання крилатих ракет Tomahawk, здатних уразити цілі на території РФ.

Трамп, зі свого боку, натякнув, що готовий до більш жорсткої лінії. «Я можу поговорити з ним. Якщо ця війна не буде завершена, я відправлю їм Tomahawk», – заявив він.