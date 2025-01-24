Северная Корея готовится отправить подкрепление в Россию

Северная Корея ускоряет подготовку военнослужащих к участию в российской войне против Украины после потери нескольких тысяч солдат. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи, пишет Yonhap 24 января. По данным New York Times (NYT), Пхеньян планирует отправить подкрепление в течение двух месяцев.

Подробности

Не уточняется, о каком количестве военнослужащих идет речь.

«После примерно четырех месяцев с момента развертывания северокорейских войск в войне России против Украины Пхеньян на фоне значительных потерь и случаев попадания своих военных в плен ускоряет подготовку дополнительных подразделений для отправки на фронт», – сообщили в JCS.

По данным южнокорейской разведки, в настоящее время по меньшей мере 300 северокорейских военных погибли, а около 2700 получили ранения.

Сеул считает, что в обмен на военную поддержку КНДР Россия способствует развитию ракетной программы Пхеньяна и помогает в создании передовых систем вооружения. Это может объяснять продление испытаний оружия, как это произошло в начале января, говорят эксперты. Тогда, за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа, Северная Корея провела два ракетных запуска, один из которых был назван тестированием новейшей гиперзвуковой ракеты.

Контекст

В конце октября 2024 года в Курскую область было доставлено около 11 000 северокорейских солдат, которых включили в состав подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск России. Эту информацию подтвердили разведывательные службы США и Украины, а данные о потерях среди военнослужащих КНДР ранее не поступали.

Украинские военные утверждают, что северокорейцев используют для так называемых «мясных штурмов», направляя их на захват укрепленных позиций через минные поля под интенсивным огнем, что приводит к значительным потерям.

В начале января 2025 года украинские военнослужащие захватили двух северокорейских солдат, участвовавших в боевых действиях против ВСУ в Курской области России.