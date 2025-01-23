КНДР передаст России дополнительную артиллерию и 150 баллистических ракет малой дальности в 2025 году – Буданов

Северная Корея направит России дополнительное вооружение, в частности артиллерию и баллистические ракеты малой дальности KN-23, сообщил председатель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone .

Ключевые факты

По словам Буданова, за последние три месяца Северная Корея поставила России около 120 170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и 120 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991 и, вероятно, поставит еще как минимум столько. «У них много таких систем», – добавил он.

САУ Koksan оснащены артиллерийской пушкой калибра 170-мм. Версия M1989 имеет бортовое хранилище для 12 снарядов. Главным преимуществом оружия является большая дальность: стандартным снарядом можно стрелять на дальность почти 40 км или снарядом с ракетным сопровождением – до 60 км.

Буданов отметил, что большая часть этого оружия либо используется против войск в Украине, либо для учений в России.

«170-мм пушки обладают мощными боеприпасами и хорошими возможностями, – отметил он. – 240-мм РСЗО – это как и любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой».

Вдобавок к артиллерии Пхеньян, как ожидается, отправит Москве в 2025 году еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, сказал Буданов, при этом в прошлом году было отправлено 148.

Северокорейские войска стреляют этим оружием как с Курской, так и с Брянской областей и продолжат обучать россиян, которые теперь тоже запускают их, заявил Буданов. Эти ракеты, по данным издания, впервые были запущены против Украины в январе 2024 года.

Контекст

В конце октября этого года в Курскую область прибыло около 11 000 северокорейских солдат, которые были интегрированы в подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск России.

В конце ноября КНДР поставила России около 50 самоходных гаубиц «Коксан» калибра 170 мм и 20 реактивных систем залпового огня калибра 240 мм. Вместе с техникой прибыли и технические специалисты, ведь эти системы нетипичны для российской армии, и их обслуживание требует специальной подготовки.

Северная Корея получила от России столь необходимое ей горючее и финансирование для наращивания производственного и военного потенциала.

23 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в Курской области убиты и ранены более 3000 северокорейских военных, есть риск отправки новых солдат и техники.