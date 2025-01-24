Північна Корея готується відправити підкріплення до Росії

Північна Корея прискорює підготовку військовослужбовців для участі в російській війні проти України після втрати кількох тисяч солдатів. Про це повідомив Обʼєднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, пише Yonhap 24 січня. За даними New York Times (NYT), Пхеньян планує відправити підкріплення протягом двох місяців.

Деталі

Не уточнюється, про яку кількість військовослужбовців ідеться.

«Після приблизно чотирьох місяців із моменту розгортання північнокорейських військ у війні Росії проти України Пхеньян на тлі значних втрат і випадків потрапляння своїх військових у полон, прискорює підготовку додаткових підрозділів для відправлення на фронт», – повідомили в JCS.

За даними південнокорейської розвідки, наразі щонайменше 300 північнокорейських військових загинули, а близько 2700 зазнали поранень.

Сеул вважає, що в обмін на військову підтримку КНДР Росія сприяє розвитку ракетної програми Пхеньяна та допомагає у створенні передових систем озброєння. Це може пояснювати продовження випробувань зброї, як це сталося на початку січня, говорять експерти. Тоді, за кілька днів до інавгурації президента Дональда Трампа, Північна Корея провела два ракетні пуски, один з яких був названий тестуванням новітньої гіперзвукової ракети.

Контекст

Наприкінці жовтня 2024 року до Курської області було доставлено близько 11 000 північнокорейських солдатів, які були включені до складу підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії. Цю інформацію підтвердили розвідувальні служби США та України, а дані про втрати серед військовослужбовців КНДР раніше не надходили.

Українські військові стверджують, що північнокорейців використовують для так званих «м’ясних штурмів», спрямовуючи їх на захоплення укріплених позицій через мінні поля під інтенсивним вогнем, що призводить до значних втрат.

На початку січня 2025 року українські військовослужбовці захопили двох північнокорейських солдатів, які брали участь у бойових діях проти ЗСУ в Курській області Росії.