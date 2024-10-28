Генсек НАТО підтвердив перекидання північнокорейських солдатів у Курську область РФ

Північнокорейські солдати, перекинуті в Росію, були направлені в Курську область на допомогу російським військовим. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте 28 жовтня журналістам після зустрічі з представником розвідки Південної Кореї, пише Politico .

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«Я можу підтвердити, що війська КНДР були відправлені в Росію і що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області», – заявив генсек НАТО.

Розгортання північнокорейських військ в РФ Рютте назвав «небезпечним розширенням» конфлікту і «значною ескалацією» триваючої участі КНДР у війні.

Водночас Рютте наголосив, що залучення північнокорейських солдатів показує слабкість Росії і є «ознакою зростаючого відчаю» Путіна, який «не в змозі продовжувати свій наступ без іноземної підтримки».

Контекст

Інформація про можливе залучення північнокорейських військових у війні Росії проти України почала зʼявлятися кілька тижнів тому. За даними південнокорейської розвідки, у далекосхідних регіонах РФ перебувають уже 1500 бійців північнокорейського спецназу, а загалом КНДР може спрямувати в РФ близько 10 000 військовослужбовців.

Кремль планує забезпечити їх підробленими документами, видаючи північнокорейців за жителів східних регіонів Росії, йдеться в документах розвідки Південної Кореї.

Путін побічно підтвердив, що північнокорейські солдати проходять у РФ підготовку до участі в бойових діях. Відповідаючи на запитання журналіста щодо супутникових знімків, зроблених службами розвідки західних країн, які вказують на це, Путін заявив: «Якщо є знімки, значить, вони щось відображають».

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що північнокорейських солдатів можуть задіяти на фронті вже з 27-28 жовтня.

Вторгнення ЗСУ в Курську область почалося 6 серпня. Це справило враження на західних союзників України.

Загалом українські сили взяли під контроль понад 1000 кв. км території та близько 100 населених пунктів. Після цього армія агресора зробила спробу контрнаступу й заявила про звільнення десяти сіл.

У вересні Путін заявив, що першочерговою метою російської армії залишається «звільнення» Донбасу, де «супротивник послабив себе». Водночас він назвав «священним обовʼязком» «викинути противника» з Курської області.