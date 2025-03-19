План прекращения огня обсудят в Саудовской Аравии 23 марта – спецпосланник Трампа

Прекращение огня между Украиной и Россией будет обсуждаться в Саудовской Аравии 23 марта. Об этом сообщил накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф в эфире Fox News .

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Процесс начнется в воскресенье в Джидде, отметил Виткофф. «После этого мы перейдем к полному прекращению огня. Сегодня у нас был продуктивный разговор о ключевых составляющих этого процесса, и в целом результаты очень положительные», – сказал он.

Виткофф уточнил, что договоренности о прекращении огня будут касаться ударов по всей инфраструктуре, а не только по энергетическим объектам.

По его словам, США рассчитывают на поддержку этих договоренностей со стороны Украины, поскольку они были достигнуты в ходе переговоров Трампа с Путиным.

Контекст

18 марта президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они продолжались более полутора часов. Белый дом заявил, что Трамп и Путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

После переговоров в ночь на 19 марта Россия атаковала Украину несколькими десятками ударных беспилотников. Есть попадание как в гражданские объекты, такие как больница в Сумах и жилые дома в Бучанском районе Киевщины, так и инфраструктурные, в частности объекты «Укрзализныци» на Днепропетровщине.

«Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня. Было бы правильно, если бы мир ответил отказом на любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине», – заявил Зеленский.