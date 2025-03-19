План припинення вогню обговорять у Саудівській Аравії 23 березня – спецпосланець Трампа

Припинення вогню між Україною та Росією обговорюватимуть у Саудівській Аравії 23 березня. Про це повідомив напередодні спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф в ефірі Fox News .

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Процес розпочнеться в неділю у Джидді, зазначив Віткофф. «Після цього ми перейдемо до повного припинення вогню. Сьогодні у нас була продуктивна розмова про ключові складові цього процесу, і загалом результати дуже позитивні», – сказав він.

Віткофф уточнив, що домовленості про припинення вогню стосуватимуться ударів по всій інфраструктурі, а не лише по енергетичних об’єктах.

За його словами, США розраховують на підтримку цих домовленостей з боку України, оскільки вони були досягнуті під час переговорів Трампа з Путіним.

Контекст

18 березня президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори телефоном. Вони продовжувалися понад півтори години. Білий дім заявив, що Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

Після переговорів у ніч на 19 березня Росія атакувала Україну кількома десятками ударних безпілотників. Є влучання як у цивільні обʼєкти, як-от лікарня в Сумах та житлові будинки в Бучанському районі Київщини, так і інфраструктурні, зокрема, обʼєкти «Укрзалізниціʼ на Дніпропетровщині.

«Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню. Було б правильно, якби світ відповів відмовою на будь-які спроби Путіна затягнути війну. Санкції проти Росії. Допомога Україні», – заявив Зеленський.