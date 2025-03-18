«Полная победа в войнах – редкость». Аффилированный с правительством Польши think tank вывел новую теорию победы и три сценария мира для Украины. Вот ключевые идеи

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Что такое победа? Когда она действительно достигается? Как ее может добиться Украина? Анализирует Даниэль Шелиговский из PISM, аффилированного с правительством Польши аналитического центра.
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Отсутствие четкого и достижимого определения победы исторически приводит к меньшей вероятности ее достижения, пишет в отчете «Определение победы Украины» Даниэль Шелиговский, руководитель Восточноевропейской программы в Польском институте международных дел (PISM).
В случае Украины это создает угрозу двум консенсусам: готовности граждан продолжать борьбу и готовности партнеров поддерживать Киев. Как из этого выйти?
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