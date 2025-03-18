«Полная победа в войнах – редкость». Аффилированный с правительством Польши think tank вывел новую теорию победы и три сценария мира для Украины. Вот ключевые идеи

Что такое победа? Когда она действительно достигается? Как ее может добиться Украина? Анализирует Даниэль Шелиговский из PISM, аффилированного с правительством Польши аналитического центра.

Отсутствие четкого и достижимого определения победы исторически приводит к меньшей вероятности ее достижения, пишет в отчете «Определение победы Украины» Даниэль Шелиговский, руководитель Восточноевропейской программы в Польском институте международных дел (PISM).

В случае Украины это создает угрозу двум консенсусам: готовности граждан продолжать борьбу и готовности партнеров поддерживать Киев. Как из этого выйти?