Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с Воздушными силами и ОВА запустили порайонное оповещение воздушных тревог по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила 15 декабря премьер Юлия Свириденко.
Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.
Детали
- Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.
- «Новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, в Харьковской – более чем на месяц в некоторых общинах», – сообщила Свириденко.
- Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах, добавила премьер.
- Кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8–15 секунд, что повышает оперативность реагирования.
Контекст
Компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) считают, что действующая система оповещения о тревогах часто приводила к необоснованным остановкам работы предприятий. В ЕВА отмечали, что остановки производства и работы компаний из-за воздушных тревог являются серьезным вызовом для бизнеса в Украине.
По информации компаний – членов ассоциации, простои на предприятиях могут достигать до 50% рабочего времени, что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные возможности и стабильность объемов поставок.
С начала полномасштабного вторжения среднее время простоя ТЦ из-за воздушных тревог по Украине составляет 116,1 рабочих дней, а в августе 2025 года составляло 1,7 рабочих дня.
