Простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени. Бизнес призвал изменить систему оповещения воздушных тревог

Компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) считают, что действующая система оповещения о тревогах часто приводит к необоснованным остановкам работы предприятий, говорится в сообщении ЕВА 27 января. Бизнес призвал правительство ввести локализированную систему оповещения.

Ключевые факты

ЕВА отмечает, что остановки производства и работы компаний из-за воздушных тревог являются серьезным вызовом для бизнеса в Украине.

Действующая система оповещения о воздушных тревогах охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и заведения прекращать деятельность при каждой тревоге в регионе.

По информации компаний – членов ассоциации, простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени, что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок.

«Внедрение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов», – утверждает ассоциация.

Ожидается, что это улучшит стабильную работу предприятий, соблюдение производственных планов и укрепит финансовую устойчивость компаний.

ЕВА направила официальное письмо-обращение к первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко и министру внутренних дел Игорю Клименко. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность введения таргетированной системы оповещения и наработать решение, которое учтет интересы бизнеса.

Контекст

В декабре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 45,9 против 47,2 в ноябре, сообщил НБУ. На оценки предприятий всех секторов негативно повлияли ухудшение ситуации безопасности, увеличение обстрелов энергетических объектов и их длительное восстановление, дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда, энергообеспечение и логистику, ускорение инфляции, снижение инвестиционного спроса, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность.

По данным опроса ИЭИ, в декабре украинские предприятия несколько улучшили производственные показатели, сохраняя положительные ожидания. Однако нехватка кадров и опасные условия работы остаются основными проблемами. 53% предприятий работают на полную или близкую к полной мощности, отмечали аналитики.