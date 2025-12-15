Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили порайонне оповіщення повітряних тривог по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Про це повідомила 15 грудня премʼєрка Юлія Свириденко.

Деталі

Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

«Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, у Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах», – повідомила Свириденко.

Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах, додала премʼєрка.

Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

Контекст

Компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) вважають, що чинна система оповіщення про тривоги часто призводила до необґрунтованих зупинок роботи підприємств. У ЕВА наголошували, що зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні.

За інформацією компаній – членів асоціації, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу, що призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

Від початку повномасштабного вторгнення середній час простою ТЦ через повітряні тривоги по Україні становить 116,1 робочих днів, а в серпні 2025 року становив 1,7 робочих дні.