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«Метинвест» создал стальные подземные укрытия для школ. Проект «Цитадель» показали на URC 2025 в Риме (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Государственное агентство восстановления и группа «Метинвест» на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 года в Риме презентовали проект «Цитадель» – модульные стальные подземные укрытия. Они будут устанавливаться в украинских школах для защиты детей во время воздушных тревог, сообщила пресс-служба группы.

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Подробности

  • Композицию из двух модулей-«крыевок», оборудованных как школьные укрытия, во время конференции имели возможность осмотреть все посетители конференции.
  • «Цитадель» спроектирована с учетом особенностей образовательной среды. Укрытие – это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м в школьных дворах или рядом со зданиями. Модуль для школ рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации.
  • Универсальность конструкции позволяет адаптировать ее к различным условиям и объектам – школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям.
  • В «Метинвесте» отметили, что герметичные стальные секции легко совмещать в блоки, а монтаж занимает всего несколько дней. Укрытия могут служить как временным, так и длительным решением.
  • Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости – для сна, санузел, освещение, вентиляция. Укрытие автономное – выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжению.
Стальные укрытия для школ

Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест»

Стальные укрытия для школ

Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест»

Стальные укрытия для школ

Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест»

Стальные укрытия для школ

Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест»

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Контекст

В прошлом году «Метинвест» создал для Минобороны, в координации с Медицинскими силами «Восток», первый в стране подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой. Базой для подземного госпиталя стали стальные бункеры-«крыевки».

Компания производит множество изделий, которые передают для нужд армии. Кроме бункеров-«крыевок», это – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, «ловцы ланцетов», защита для комплексов ПВО Patriot, пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.

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