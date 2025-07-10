Государственное агентство восстановления и группа «Метинвест» на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 года в Риме презентовали проект «Цитадель» – модульные стальные подземные укрытия. Они будут устанавливаться в украинских школах для защиты детей во время воздушных тревог, сообщила пресс-служба группы.

Подробности

Композицию из двух модулей-«крыевок», оборудованных как школьные укрытия, во время конференции имели возможность осмотреть все посетители конференции.

«Цитадель» спроектирована с учетом особенностей образовательной среды. Укрытие – это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м в школьных дворах или рядом со зданиями. Модуль для школ рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации.

Универсальность конструкции позволяет адаптировать ее к различным условиям и объектам – школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям.

В «Метинвесте» отметили, что герметичные стальные секции легко совмещать в блоки, а монтаж занимает всего несколько дней. Укрытия могут служить как временным, так и длительным решением.

Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости – для сна, санузел, освещение, вентиляция. Укрытие автономное – выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжению.

Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест» Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест» Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест» Проект "Цитадель". Фото: группа «Метинвест» Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В прошлом году «Метинвест» создал для Минобороны, в координации с Медицинскими силами «Восток», первый в стране подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой. Базой для подземного госпиталя стали стальные бункеры-«крыевки».

Компания производит множество изделий, которые передают для нужд армии. Кроме бункеров-«крыевок», это – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, «ловцы ланцетов», защита для комплексов ПВО Patriot, пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.