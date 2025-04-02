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Налоговая заявила, что систематически отслеживает переводы украинцев за продажу товаров в интернете

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Государственная налоговая служба получила инструмент, позволяющий идентифицировать граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих денежные переводы за него. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

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Подробности

  • С 1 марта ГНС ​​получает из Системы учета данных РРО информацию о гражданах, которые «систематически получают средства» на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, и о ФЛП, которые получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.
  • Налоговая заявляет, что прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений и не имеет целью только применение штрафов.
  • За первые 20 дней марта ГНС ​​идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО, говорится в сообщении ГНС.
  • Налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, продающих товары через интернет, официально зарегистрироваться, осуществлять расчеты через зарегистрированные РРО/ПРРО и соблюдать налоговое законодательство.

Контекст

Исследование Европейской Бизнес Ассоциации, состоявшееся в конце прошлого года, свидетельствует, что предприниматели недовольны работой налоговой. Опрошенные эксперты оценили налоговую систему в 2,6 балла из пяти возможных.

Прошлогоднее исследование Совета бизнес-омбудсмена также показало неэффективность подходов в работе ГНС, а штрафы практически стали синонимом налоговых проверок.

Среди изменений, продвигаемых новым главой налоговой Русланом Кравченко, – уменьшение количества компаний, имеющих статус рисковых и сталкивающихся с блокированием накладных.

Как изменилась налоговая за первые 100 дней работы нового руководителя и видят ли разницу украинские предприниматели, читайте в материале Forbes Ukraine.

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