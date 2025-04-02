Налоговая заявила, что систематически отслеживает переводы украинцев за продажу товаров в интернете

Государственная налоговая служба получила инструмент, позволяющий идентифицировать граждан и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих денежные переводы за него. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
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Подробности
- С 1 марта ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о гражданах, которые «систематически получают средства» на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, и о ФЛП, которые получают средства на свои счета, но при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.
- Налоговая заявляет, что прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений и не имеет целью только применение штрафов.
- За первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО, говорится в сообщении ГНС.
- Налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, продающих товары через интернет, официально зарегистрироваться, осуществлять расчеты через зарегистрированные РРО/ПРРО и соблюдать налоговое законодательство.
Контекст
Исследование Европейской Бизнес Ассоциации, состоявшееся в конце прошлого года, свидетельствует, что предприниматели недовольны работой налоговой. Опрошенные эксперты оценили налоговую систему в 2,6 балла из пяти возможных.
Прошлогоднее исследование Совета бизнес-омбудсмена также показало неэффективность подходов в работе ГНС, а штрафы практически стали синонимом налоговых проверок.
Среди изменений, продвигаемых новым главой налоговой Русланом Кравченко, – уменьшение количества компаний, имеющих статус рисковых и сталкивающихся с блокированием накладных.
Как изменилась налоговая за первые 100 дней работы нового руководителя и видят ли разницу украинские предприниматели, читайте в материале Forbes Ukraine.
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