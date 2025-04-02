Податкова заявила, що систематично відстежує перекази українців за продаж товарів в інтернеті

Державна податкова служба отримала інструмент, що дозволяє ідентифікувати громадян та платників податків, які продають товари через інтернет та отримують грошові перекази за нього. Про це 2 квітня повідомила пресслужба відомства.

Деталі

З 1 березня ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію про громадян, які «систематично отримують кошти» на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації та про ФОП, які отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

Податкова заявляє, що в першу чергу націлена на профілактику й упередження порушень та не має на меті лише застосування штрафів.

За перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО, йдеться в повідомленні ДПС.

Податкова служба закликає громадян та підприємців, які продають товари через інтернет, офіційно зареєструватися, здійснювати розрахунки через зареєстровані РРО/ПРРО та дотримуватися податкового законодавства.

Контекст

Дослідження Європейської Бізнес Асоціації, яке відбулося наприкінці минулого року, свідчить, що підприємці не задоволені роботою податкової. Опитані експерти оцінили податкову систему на 2,6 бала з пʼяти можливих.

Минулорічне дослідження Ради бізнес-омбудсмена також показало неефективність підходів у роботі ДПС, а штрафи практично стали синонімом податкових перевірок.

Серед змін, які просуває новий голова податкової Руслан Кравченко, – зменшення кількості компаній, які мають статус ризикових і стикаються з блокуванням накладних.

Як змінилася податкова за перші 100 днів роботи нового очільника та чи бачать різницю українські підприємці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.