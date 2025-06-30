Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после 30 июня не будет покупать российскую нефть для своего НПЗ в Чехии. Об этом сообщил CEO компании Иренеуш Фафара, пишет Reuters .

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«Мы освободили Центральную Европу от российской нефти», – заявил CEO Orlen. Речь идет о контракте с компанией «Роснефть» – он был последним, что связывал Orlen с российскими поставками для чешского НПЗ Litvinov.

Компания подчеркнула, что после 30 июня ни один баррель российской нефти не закупает.

В апреле чешское правительство сообщало о полном отказе от российской нефти, ссылаясь на завершение модернизации нефтепровода TAL, поставляющего нефть из итальянского порта Триест через Германию в Чехию.

Контекст

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия почти половину импортируемой нефти получала через трубопровод «Дружба». После 2022 г. страна взяла курс на энергетическую диверсификацию и уменьшение зависимости от российских энергоресурсов.

Ключевым этапом стала модернизация системы транспортировки: в декабре 2024 года оператор MERO завершил обновление TAL, что позволило переориентировать поставки с Запада.

Теперь на чешские НПЗ поставляется нефть из Северного моря, Средиземноморья, Саудовской Аравии, США и Африки.

Для Orlen это финальный шаг в полном отказе от российской нефти, который компания ранее перестала поставлять в Польшу. Теперь Orlen формально вышла из всех контрактов с «Роснефтью» и другими российскими поставщиками.