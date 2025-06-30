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Польська Orlen зупинила постачання російської нафти для НПЗ у Чехії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

НПЗ Orlen /Getty Images

НПЗ Orlen Фото Getty Images

Польська нафтопереробна компанія Orlen після 30 червня не купуватиме російську нафту для свого НПЗ у Чехії. Про це повідомив CEO компанії Іренеуш Фафара, пише Reuters.

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Деталі

  • «Ми звільнили Центральну Європу від російської нафти», – заявив CEO Orlen. Йдеться про контракт із компанією «Роснєфть» – він був останнім, що пов’язував Orlen із російськими постачаннями для чеського НПЗ Litvinov.
  • Компанія наголосила, що після 30 червня жодного бареля російської нафти не закуповує.
  • У квітні чеський уряд повідомляв про повну відмову від російської нафти, посилаючись на завершення модернізації нафтопроводу TAL, який постачає нафту з італійського порту Трієст через Німеччину до Чехії.

Контекст

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія майже половину імпортованої нафти отримувала через трубопровід «Дружба». Після 2022 року країна взяла курс на енергетичну диверсифікацію і зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Ключовим етапом стала модернізація системи транспортування: у грудні 2024 року оператор MERO завершив оновлення TAL, що дозволило переорієнтувати постачання з Заходу.

Відтепер на чеські НПЗ постачається нафта з Північного моря, Середземномор’я, Саудівської Аравії, США та Африки.

Для Orlen це фінальний крок у повній відмові від російської нафти, яку компанія раніше перестала постачати до Польщі. Тепер Orlen формально вийшла з усіх контрактів із «Роснефтью» та іншими російськими постачальниками.

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