Польська нафтопереробна компанія Orlen після 30 червня не купуватиме російську нафту для свого НПЗ у Чехії. Про це повідомив CEO компанії Іренеуш Фафара, пише Reuters .

Деталі

«Ми звільнили Центральну Європу від російської нафти», – заявив CEO Orlen. Йдеться про контракт із компанією «Роснєфть» – він був останнім, що пов’язував Orlen із російськими постачаннями для чеського НПЗ Litvinov.

Компанія наголосила, що після 30 червня жодного бареля російської нафти не закуповує.

У квітні чеський уряд повідомляв про повну відмову від російської нафти, посилаючись на завершення модернізації нафтопроводу TAL, який постачає нафту з італійського порту Трієст через Німеччину до Чехії.

Контекст

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія майже половину імпортованої нафти отримувала через трубопровід «Дружба». Після 2022 року країна взяла курс на енергетичну диверсифікацію і зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Ключовим етапом стала модернізація системи транспортування: у грудні 2024 року оператор MERO завершив оновлення TAL, що дозволило переорієнтувати постачання з Заходу.

Відтепер на чеські НПЗ постачається нафта з Північного моря, Середземномор’я, Саудівської Аравії, США та Африки.

Для Orlen це фінальний крок у повній відмові від російської нафти, яку компанія раніше перестала постачати до Польщі. Тепер Orlen формально вийшла з усіх контрактів із «Роснефтью» та іншими російськими постачальниками.