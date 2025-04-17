Чехія остаточно відмовилася від російської нафти

Чехія більше не отримує нафту з Росії: країна припинила імпорт сировини через нафтопровід «Дружба», який забезпечував постачання понад 60 років. Це стало можливим завдяки розширенню західного нафтопроводу TAL, заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Česká televize .

Деталі

Перша неросійська нафта вже прибула з італійського порту Трієст на Центральне нафтосховище в місті Нелагозевес. Звідти сировину транспортують до нафтопереробного заводу в Літвінові, який належить компанії Orlen Unipetrol. Очікується, що вже наступного тижня завод почне переробку нової сировини, зокрема й з Норвегії.

Чехія тепер може імпортувати до 8 млн тонн нафти на рік із західних маршрутів – цього достатньо для повного покриття потреб внутрішніх НПЗ. «Ми зробили ще один крок до енергетичної незалежності», – зазначив прем’єр.

Проєкт розширення, відомий як TAL-PLUS, уряд схвалив у листопаді 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будівельні роботи стартували у травні 2023-го. За словами міністра фінансів, витрати не перевищили 1,6 млрд крон (близько $70 млн) і були профінансовані з прибутків державної компанії Mero ČR, яка також отримала фінансову підтримку від Orlen Unipetrol.

Контекст

Постачання нафти через «Дружбу» припинилося ще 4 березня. Подальша доля трубопроводу поки що не визначена – розглядається кілька варіантів його використання, очікуються відповідні технічні дослідження.

Нафтопровід TAL довжиною 753 км транспортує сировину з Трієста через Альпи до Німеччини, звідки надходить до Чехії через гілку IKL. Його потужність – до 43 млн тонн нафти на рік, яку доставляють танкери з усього світу. У 2023 році він транспортував переважно нафту з Азербайджану, Казахстану та Північної Африки. Чехія контролює 5% у всіх трьох компаніях, що керують TAL, через державну компанію Mero.

Нафтопровід «Дружба» – одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів, збудована в 1960-х роках для транспортування нафти з СРСР до країн Центральної та Східної Європи. Його південна гілка проходить через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини. Загальна довжина нафтопроводу становить близько 5200 км, пропускна здатність – до 2 млн барелів на добу. Українську ділянку експлуатує ПАТ «Укртранснафта», чеську – компанія Mero ČR.

У 2024 році Україна протранзитувала 11,36 млн тонн російської нафти, що на 16% менше, ніж у 2023 році, і є історичним мінімумом з 1991 року.