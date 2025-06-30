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Польский концерн получит $663 млн для пятикратного увеличения производства артснарядов

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Польское правительство выделило 2,4 млрд злотых (около $663 млн) на расширение производства крупнокалиберных боеприпасов. Средства для оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) поступят в ближайшее время. Об этом сообщил министр государственных активов Якуб Яворовский, пишет Financial Times.

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Подробности

  • Инвестиции направлены на увеличение производства 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц стандарта НАТО и 120-мм танковых снарядов.
  • Сейчас PGZ производит около 30 000 снарядов в год, но благодаря финансированию этот объем планируется увеличить до 150 000–180 000 снарядов ежегодно в течение трех лет. Производство остается в Польше, чтобы обеспечить независимость от импортных компонентов.
  • «Наша цель – значительно нарастить внутреннее производство боеприпасов, достичь независимости от иностранных поставок и создать прочную базу для национальной автономии», – отметил Яворовский.
  • Финансирование PGZ стало возможным после одобрения польским парламентом в ноябре 2024 года инвестиций в €700 млн для развития производства боеприпасов.
  • Кроме того, химический концерн Grupa Azoty обратился к правительству с просьбой о средствах для производства пороховых зарядов и нитроцеллюлозы, а компания Niewiadów – для создания 155-мм снарядов.

Контекст

Планы о пятикратном увеличении производства еще в 2023 году анонсировал тогдашний руководитель PGZ Себастьян Хвалек. Однако в апреле 2025-го новый глава концерна Кшиштоф Трофиняк неожиданно ушел в отставку после года работы. Financial Times связывает его увольнение с обеспокоенностью относительно возможных перебоев в производстве.

Отставка совпала с заявлением главы Бюро национальной безопасности Польши Дариуша Луковского, предупредившего, что запасов боеприпасов хватит всего на одну-две недели боевых действий в случае нападения России.

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