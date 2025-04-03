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Чешский производитель снарядов увеличил доход в Украине за 2024 год в четыре раза

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Доход чешской компании Czechoslovak Group (CSG) в Украине за 2024 год вырос в четыре раза – с €0,4 млрд в 2023-м до €1,7 млрд, говорится в сообщении производителя 3 апреля. Украина стала вторым по величине рынком для CSG, являющимся одним из крупнейших производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе.

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Ключовы факти

  • За прошлый год общие консолидированные доходы CSG достигли €4 млрд, что на 131% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в финансовом отчете группы. Основную часть выручки (83,6%) обеспечил оборонный сектор, в том числе подразделение CSG Defence, которое принесло €3,3 млрд (77,6% всех продаж).
  • Чешский оборонный холдинг в 2024-м увеличил доходы от продаж в Украине в четыре раза – с €0,4 млрд до €1,7 млрд.
  • Украина стала вторым по величине рынком для CSG, обеспечив 42,8% выручки и почти сравнявшись по значению с рынками остальных стран Европы, которые без Украины принесли 43,5%. Это подчеркивает стратегическую важность Украины для холдинга CSG, разрабатывающего и поставляющего стратегически важную продукцию, системы и технологии для оборонного, аэрокосмического, автомобильного и других секторов более чем в 110 странах мира.
  • На рынках Европейского союза CSG зафиксировала рост выручки на 90%, до €1 млрд, тогда как на своем внутреннем рынке в Чехии выручка почти удвоилась до €0,5 млрд. Приобретение The Kinetic Group увеличило выручку у США на 16%, до €0,3 млрд.
  • Компании группы CSG поставляют в Украину военную технику с первых дней полномасштабного вторжения России. Главную роль в этих поставках играет Excalibur Army. С марта 2022 года компания передала Украине несколько сотен единиц тяжелой техники (танков, боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц) и 1,6 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Контекст

Группа CSG, владельцем которой является чешский предприниматель Михал Стрнад, поставляет технологии по всему миру. Группа фокусируется на разработке и производстве стратегически важных продуктов, систем и технологий в сфере обороны, аэрокосмической отрасли, автомобильной промышленности и других секторов. Ключевые производственные предприятия группы расположены в Чехии, Словакии, Испании, Италии, Индии, Великобритании и США. CSG экспортирует свою продукцию по всему миру.

Среди ключевых предприятий CSG – чешский производитель автомобилей Tatra Trucks, словацкий производитель артиллерийских боеприпасов MSM Group, американский производитель боеприпасов малого калибра The Kinetic Group и чешский производитель радарных систем Eldis. CSG объединяет более 14 000 сотрудников в своих интегрированных и аффилированных компаниях.

CSG – одна из компаний, поддерживавших Украину задолго до вторжения РФ. В 2018 году компании-члены CSG поставили в Украину десятки самоходных гаубиц и боевых машин пехоты. После 24 февраля 2022-го компании Czechoslovak Group осуществили более существенные поставки военной техники в Украину, CSG интенсивно сотрудничает в поставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы (Czech Ammunition Initiative).

В октябре 2024 года CSG и «Украинская бронетехника» подписали соглашение о сотрудничестве в производстве 155-мм боеприпасов в Украине с 2025-го. Планируется, что в 2025 году в рамках сотрудничества будет произведено 100 000 единиц боеприпасов, а в 2026-м ежегодный объем производства превысит 300 000 единиц.

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