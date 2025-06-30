Польський уряд виділив 2,4 млрд злотих (приблизно $663 млн) на розширення виробництва великокаліберних боєприпасів. Кошти для оборонного концерну Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) надійдуть найближчим часом. Про це повідомив міністр державних активів Якуб Яворовський, пише Financial Times .

Деталі

Інвестиції спрямовані на збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць стандарту НАТО та 120-мм танкових снарядів.

Зараз PGZ виготовляє близько 30 000 снарядів на рік, але завдяки фінансуванню цей обсяг планується збільшити до 150 000–180 000 снарядів щорічно протягом трьох років. Виробництво залишиться в Польщі, щоб забезпечити незалежність від імпортних компонентів.

«Наша мета – значно наростити внутрішнє виробництво боєприпасів, досягти незалежності від іноземних поставок і створити міцну базу для національної автономії», – зазначив Яворовський.

Фінансування PGZ стало можливим після схвалення польським парламентом у листопаді 2024 року інвестицій на €700 млн для розвитку виробництва боєприпасів.

Крім того, хімічний концерн Grupa Azoty звернувся до уряду з проханням про кошти для виробництва порохових зарядів і нітроцелюлози, а компанія Niewiadów – для створення 155-мм снарядів.

Контекст

Плани щодо п’ятикратного збільшення виробництва ще в 2023 році анонсував тодішній керівник PGZ Себастьян Хвалєк. Проте у квітні 2025-го новий голова концерну Кшиштоф Трофіняк несподівано пішов у відставку після року роботи. Financial Times пов’язує його звільнення із занепокоєнням щодо можливих перебоїв у виробництві.

Відставка збіглася із заявою очільника Бюро національної безпеки Польщі Даріуша Луковського, який попередив, що запасів боєприпасів вистачить лише на один-два тижні бойових дій у разі нападу Росії.