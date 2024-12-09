Рынок труда начал замедляться из-за сезонных факторов. Кого ищут работодатели

В ноябре конкуренция на рынке труда возросла, несмотря на уменьшение кандидатов на 5%. На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов, говорится в исследовании сайта по трудоустройству Work.ua.

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Рынок труда начал замедляться из-за сезонных факторов, однако количество вакансий осталось стабильно высоким – более 100 000.

Больше вакансий в ноябре было в категории «Рабочие специальности, производство» (19 554 вакансии), уменьшившись на 7% по сравнению с октябрем. Вакансии в «Гостинично-ресторанном бизнесе» (-15%) и «Сфере обслуживания» (-13%) сократились больше, а спрос на специалистов в «Охране, безопасности» вырос.

Конкуренция на рынке труда увеличилась несмотря на уменьшение количества кандидатов на 5%. Наибольшая конкуренция наблюдается на отдаленных должностях, которые очень популярны среди соискателей.

Наиболее востребованными должностями были директ-менеджер и специалист чата – это должности, предусматривающие общение с клиентами в социальных сетях или службе поддержки. Конкуренция за эти должности в 20-30 раз превосходит средние характеристики.

Наибольший рост соискателей произошел в Черновицкой (+8%) и Закарпатской (+4%) областях.

В ноябре средняя заработная плата достигла 22750 грн, возрастая на 250 грн против средней зарплаты в октябре. Наибольшее повышение зарплат произошло в категории «Охрана, безопасность» (+17%) – до 70 000 грн., а также в «Недвижимости» (+10%) и «Продажах, закупках» (+9%).

На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов.

Среди линейных должностей самые высокие доходы рынок труда предлагает следующим специалистам: брокер (60 000 грн), медиабайер (58 250 грн), эндодантист (55 000 грн), водитель-международник (50 000 грн), рихтовщик (45 000 грн), риелтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медиапродюсер (41 250 грн), автоэлектрик, арматурщик, бурильщик, керамист (40 000 грн).

Контекст

В 2024 году на рынке труда Украины наблюдаются следующие ключевые тенденции: дефицит кадров, высокие зарплатные ожидания, мобилизация военнообязанных и отток работников. По данным исследования Европейской Бизнес Ассоциации, 88% компаний открыли новые вакансии, 87% повысили зарплаты, а 71% испытали значительный дефицит квалифицированных кадров.

Большинство компаний в 2024 году фокусировались на комплексной поддержке работников, объединяя финансовые стимулы, заботу о здоровье и развитии. 46% оказывали психологическую поддержку.

Вакансии на удаленную работу доступны для 25% работников, в то время как 63% компаний позволяют дистанционную работу только части сотрудников. Кроме того, 35% компаний отметили, что все их работники остаются в Украине, но 44% сообщили, что часть работников работает за границей.

По зарплате наибольшее повышение зафиксировано в категориях «Охрана, безопасность» (+17%) и «Недвижимость» (+10%). В среднем зарплата осталась на уровне 22 750 грн.