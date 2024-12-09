Ринок праці почав сповільнюватися через сезонні фактори. Кого шукають роботодавці

У листопаді конкуренція на ринку праці зросла, попри зменшення кандидатів на 5%. На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів, йдеться в дослідженні сайту з працевлаштування Work.ua.

Деталі

Ринок праці почав сповільнюватися через сезонні фактори, проте кількість вакансій залишилася стабільно високою – понад 100 000.

Найбільше вакансій у листопаді було в категорії «Робочі спеціальності, виробництво» (19 554 вакансії), зменшившись на 7% порівняно з жовтнем. Вакансії в «Готельно-ресторанному бізнесі» (-15%) і «Сфері обслуговування» (-13%) скоротились найбільше, а попит на спеціалістів у «Охороні, безпеці» зріс.

Конкуренція на ринку праці збільшилася, попри зменшення кількості кандидатів на 5%. Найбільша конкуренція спостерігається на віддалених посадах, які є дуже популярними серед шукачів.

Найбільш затребуваними посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату – це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20-30 разів перевищує середні показники.

Найбільше зростання кількості шукачів відбулося в Чернівецькій (+8%) та Закарпатській (+4%) областях.

У листопаді середня заробітна плата досягла 22 750 грн, зростаючи на 250 грн проти середньої зарплати в жовтні. Найбільше підвищення зарплат відбулося в категорії «Охорона, безпека» (+17%) – до 70 000 грн, а також у «Нерухомості» (+10%) та «Продажах, закупівлях» (+9%).

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів.

Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам: брокер (60 000 грн), медіабайєр (58 250 грн), ендодантист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), рієлтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медіапродюсер (41 250 грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).

Контекст

У 2024 році на ринку праці України спостерігаються такі ключові тенденції: дефіцит кадрів, високі зарплатні очікування, мобілізація військовозобовʼязаних та відтік працівників. За даними дослідження Європейської Бізнес Асоціації, 88% компаній відкрили нові вакансії, 87% підвищили зарплати, а 71% відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

Більшість компаній у 2024 році фокусувались на комплексній підтримці працівників, поєднуючи фінансові стимули, турботу про здоровʼя та розвиток. Найпоширенішими способами підтримки були повна виплата зарплати (98%) і премій (84%). Також, 56% компаній інвестували у розвиток персоналу, а 46% надавали психологічну підтримку.

Вакансії на віддалену роботу доступні для 25% працівників, тоді як 63% компаній дозволяють дистанційну роботу лише частині співробітників. Крім того, 35% компаній зазначили, що всі їхні працівники залишаються в Україні, але 44% повідомили, що частина працівників працює за кордоном.

Щодо зарплат, найбільше підвищення зафіксовано у категоріях «Охорона, безпека» (+17%) та «Нерухомість» (+10%). У середньому зарплата залишилась на рівні 22 750 грн.