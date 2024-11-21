Дефицит кадров, высокие зарплатные ожидания и мобилизация. Работодатели назвали главные тенденции рынка труда

Главные тенденции рынка труда в 2024 году – дефицит кадров, высокие зарплатные ожидания, мобилизация военнообязанных и отток кадров. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с Татьяной Пашкиной, экспертом по аналитике рынка труда, с 7 октября по 10 ноября 2024 года.

Ключевые факты

88% респондентов открыли новые вакансии в 2024 году, 87% повысили зарплату работникам, 71% опрошенных почувствовали значительный дефицит квалифицированных кадров, 56% инвестировали в развитие персонала.

В 2024 году компании фокусировались на комплексной поддержке своих работников, объединяя финансовые стимулы, заботу о здоровье и развитии, а также создавая комфортные условия для работы и жизни. Самым распространенным способом поддержки были выплаты зарплат в полном объеме (98%) и премий (84%).

Более половины респондентов (56%) отметили, что их компании инвестировали в развитие персонала, 46% оказывали психологическую поддержку работникам и их родным, а 21% работодателей помогали сотрудникам с арендой жилья.

Некоторые компании оплачивали медицинское страхование для членов семей работников и проживание в другом городе или за границей, а также компенсировали расходы на электроэнергию и интернет.

В 2024 году 18% компаний осуществили повышение зарплаты на менее 10%, 43% компаний повысили заработную плату на 10–15%, 21% – на 15–20%, а 5% компаний – более 20%.

25% компаний позволяют работать дистанционно всем категориям работников, в то время как 63% – лишь части сотрудников. Согласно новым данным, 12% компаний не предоставляют своим работникам возможности работать дистанционно. Это немного меньше по сравнению с предыдущим опросом, где 17% респондентов отметили, что в их компаниях возможность работать дистанционно отсутствует.

По результатам опроса 35% компаний отметили, что все работники продолжают работать в Украине. По сравнению с предыдущей волной опроса, этот показатель несколько вырос (ранее – 32%). В то же время 44% компаний сообщили, что до 5% работников переехали за границу и работают из другой страны.

10% компаний указали, что 5–10% их работников работают за границей, 4% компаний от 10 до 15% работников, а 5% – более 15% работников, работающих за пределами Украины.

В 2024 году 93% компаний открывали новые вакансии, из которых 3% открывали вакансии только для внутренних кандидатов и бывших работников. При этом 7% не открывали новые вакансии.

Об исследовании

В опросе участвовали 216 специалистов из сферы управления персоналом (39% – руководители департамента, 32% – менеджеры среднего звена, 24% – топ-менеджмент, 5% – младший персонал).

50% участников исследования представят международный бизнес, 50% – украинский. 51% компаний – представители крупного бизнеса, 36% – среднего и 13% – малого.

Наибольшее количество участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, фармацевтический сектор, производство продуктов питания и специализированные консультационные услуги (юридические, аудиторские, маркетинговые, рекрутинговые и т. п.).

Среди участников исследования были представители аграрной сферы, финансовых услуг, перерабатывающей промышленности, производства товаров массового потребления непродовольственного назначения, производства промышленных товаров, ІТ, металлургии, легкой промышленности, химической промышленности, логистики, строительства, заведений общепита и другие.

Исследование проходило с 7 октября по 10 ноября 2024 года и охватывало май – октябрь 2024 года. Участие было анонимным.