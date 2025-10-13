Продажи товаров для автономного энергообеспечения выросли в четыре раза после обстрелов энергетической инфраструктуры в ночь с 9 на 10 октября. Об этом сообщила сеть торговых центров «Эпицентр» 13 октября.

Подробности

Больше всего вырос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в семь раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Существенно возросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи в сети «Эпицентр» увеличились почти втрое. Кроме того, рост продаж наблюдался в категориях свечей (+60%), батареек (+39%) и аккумуляторов (+20%).

Контекст

В ночь на 10 октября Россия совершила атаку на Украину, применив более 450 дронов и более 30 ракет, направленных в основном на объекты энергетической инфраструктуры. В результате массированного удара по энергообъектам без электричества остались потребители в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.