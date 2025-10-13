Продажі товарів для автономного енергозабезпечення зросли у чотири рази після обстрілів енергетичної інфраструктури в ніч з 9 на 10 жовтня. Про це повідомила мережа торговельних центрів «Епіцентр» 13 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже в сім разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).
- Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі «Епіцентр» збільшилися майже втричі. Крім того, зростання продажів спостерігалося в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).
Контекст
У ніч на 10 жовтня Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши понад 450 дронів і більш ніж 30 ракет, спрямованих здебільшого на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок масованого удару по енергооб’єктах без електрики залишилися споживачі в Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.