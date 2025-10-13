Продажі товарів для автономного енергозабезпечення зросли у чотири рази після обстрілів енергетичної інфраструктури в ніч з 9 на 10 жовтня. Про це повідомила мережа торговельних центрів «Епіцентр» 13 жовтня.

Деталі

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже в сім разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).

Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі «Епіцентр» збільшилися майже втричі. Крім того, зростання продажів спостерігалося в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

Контекст

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши понад 450 дронів і більш ніж 30 ракет, спрямованих здебільшого на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок масованого удару по енергооб’єктах без електрики залишилися споживачі в Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.