Посли країн Європейського Союзу погодили план відмови від російського газу та нафти до 2028 року, пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів. Документ мають затвердити 20 жовтня.

Деталі

Підтримку цього плану висловили майже всі члени ЄС. Однак його критикують Угорщина та Словаччина, які продовжують залежати від постачання російських енергоносіїв. Якщо закон буде ухвалено на рівні ЄС, він зобовʼяже їх розробити національні плани щодо припинення постачання до 2028 року.

Одним із невирішених питань залишається питання походження скрапленого природного газу – чи мають ці поставки проходити попередню перевірку, а потім ще й перевірку митними органами в портах ЄС, щоби переконатися, що газ не російський, зазначає Reuters.

Рішення послів означає, що вони погодилися направити законопроект міністрам своїх країн для подальшого схвалення на засіданні 20 жовтня. Для затвердження плану буде потрібна «кваліфікована більшість» країн ЄС – не менше 55% держав. Після цього країни ЄС та законодавці узгодять остаточний текст закону.

Контекст

Окремо Євросоюз веде переговори про новий пакет санкцій проти Росії, який заборонить постачання російського зрідженого газу на рік раніше – у січні 2027 року.

ЄС уже заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, що становить понад 90% від її загального імпорту, та запровадив цінові обмеження на торгівлю російською нафтою. Також за останні роки під санкції потрапили понад 400 танкерів, які перевозили російську нафту так званим тіньовим флотом – старими та нерегульованими суднами.

Нині Угорщина і Словаччина імпортують приблизно 200 000–250 000 барелів російської нафти на день, що становить майже 3% від загального попиту ЄС на нафту. Імпорт російського газу залишається значно більшим: цього року Європа закуповує орієнтовно 13% газу з Росії, порівняно з приблизно 45% до вторгнення РФ в Україну у 2022 році, свідчать дані ЄС.