Для защиты энергообъектов возведено 38 элементов, полностью выполненных из 46. Еще восемь готовы на 90% и будут завершены к концу 2025 года. Защита устанавливается на 22 подстанциях. Об этом в комментарии Forbes Ukraine сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопросы бизнеса.