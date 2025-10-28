Для защиты энергообъектов возведено 38 элементов, полностью выполненных из 46. Еще восемь готовы на 90% и будут завершены к концу 2025 года. Защита устанавливается на 22 подстанциях. Об этом в комментарии Forbes Ukraine сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопросы бизнеса.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Защита энергообъектов продолжается постоянно, когда Россия начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины, отметила Свириденко. Работы обеспечило Агентство восстановления совместно с «Укрэнерго».
- Раньше Украина защищала самые большие объекты, ведь именно их Россия пыталась выбить из строя. «Сейчас враг бьет и по небольшим объектам, которые теперь тоже нуждаются в защите, и мы их защищаем. Россия прицельно запускает по 15–20 «Шахедов» в одну и ту же точку, чтобы пробить защиту», – объяснила премьер-министр.
- Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб при обстреле энергетики, сообщила Свириденко. Она предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях постоянно работают антикризисные штабы по предотвращению блэкаутов. Также упрощен механизм направления средств на ремонт энергообъектов для общин.
- В августе–сентябре правительство выделило дополнительно более 1,5 млрд грн в защиту энергообъектов в прифронтовых регионах, создан резерв материалов для быстрого восстановления, добавила Свириденко. Идет постоянная коммуникация с партнерами о помощи в защите энергообъектов и предоставлении Украине больше систем ПВО.
- «Стремимся обеспечить украинцам стабильную зиму и делаем все возможное для этого», – подытожила премьер-министр.
Контекст
«Укрэнерго» строит пассивные защитные сооружения для ключевого оборудования своих подстанций, прежде всего автотрансформаторов, чтобы обезопасить их от вражеских атак.
Работы выполняются поэтапно, чтобы сократить время вынужденного отключения оборудования, обеспечивающего подачу электроэнергии.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.