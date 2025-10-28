Для захисту енергобʼєктів зведено 38 елементів, які повністю виконані з 46. Ще вісім готові на 90% і будуть завершені до кінця 2025 року. Захист встановлюють на 22 підстанціях. Про це в коментарі Forbes Ukraine повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання бізнесу.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Захист енергооб’єктів триває постійно, відколи Росія почала прицільно бити по критичній інфраструктурі України, зазначила Свириденко. Роботи забезпечило Агентство відновлення спільно з «Укренерго».
- Раніше Україна захищала найбільші об’єкти, адже саме їх Росія намагалася вибити з ладу. «Зараз ворог б’є й по невеликих об’єктах, які тепер теж потребують захисту, і ми їх захищаємо. Росія прицільно запускає по 15–20 «Шахедів» в одну й ту саму точку, щоб пробити захист», – пояснила прем’єр-міністерка.
- Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб під час обстрілів енергетики, повідомила Свириденко. Вона передбачає захист енергооб’єктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюють антикризові штаби для запобігання блекаутів. Також спрощено механізм спрямування коштів на ремонти енергооб’єктів для громад.
- У серпні–вересні уряд виділив додатково понад 1,5 млрд грн на захист енергооб’єктів у прифронтових регіонах, створено резерв матеріалів для швидкого відновлення, додала Свириденко. Триває постійна комунікація з партнерами щодо допомоги в захисті енергооб’єктів та надання Україні більше систем ППО.
- «Прагнемо забезпечити українцям стабільну зиму і робимо все можливе для цього», – підсумувала прем’єр-міністерка.
Контекст
«Укренерго» зводить пасивні захисні споруди для ключового обладнання своїх підстанцій, передусім автотрансформаторів, аби убезпечити їх від ворожих атак.
Роботи виконуються поетапно, щоб скоротити час вимушеного відключення обладнання, яке забезпечує подачу електроенергії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.