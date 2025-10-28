Для захисту енергобʼєктів зведено 38 елементів, які повністю виконані з 46. Ще вісім готові на 90% і будуть завершені до кінця 2025 року. Захист встановлюють на 22 підстанціях. Про це в коментарі Forbes Ukraine повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання бізнесу.