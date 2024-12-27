Президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг. Выборы пройдут 23 февраля 2025 года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Об этом сообщает Spiegel 27 декабря.
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- «В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности нужно дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте. Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем во благо нашей страны», – заявил Штайнмайер.
- Причиной роспуска стал кризис в правительственной коалиции, в состав которой входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством канцлера Олафа Шольца, Свободная демократическая партия (ВДП) и партия «Союз90/Зеленые».
Контекст
Германия занимает второе после США место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.
Действующее правительство Германии потеряло большинство в Бундестаге после того, как Свободная демократическая партия вышла из правящей коалиции. 6 ноября канцлер Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов, главы СДП Кристиана Линднера. Это решение стало поводом для того, чтобы большинство министров-либералов объявили о добровольном сложении своих полномочий. В результате правительственная коалиция распалась.
Учитывая правительственный кризис и раскол в коалиции, выборы в Бундестаг, которые должны были состояться в конце сентября 2025 года, были перенесены на 23 февраля 2025-го.
Исторически в Германии канцлеры пять раз обращались в Бундестаг за вотумом доверия, в последний раз это произошло в 2005 году с участием Герхарда Шредера.
16 декабря Бундестаг официально вынес вотум недоверия правительству Шольца после распада правящей коалиции. Этот шаг стал необходимым этапом для назначения досрочных выборов.
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