Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу, открыв путь к досрочным выборам

В Германии Бундестаг официально вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца после распада правящей коалиции, что является необходимым шагом на пути к досрочным выборам, пишет Deutsche Welle 16 декабря. Шольц предложил президенту ФРГ распустить парламент.

Ключевые факты

Вотум недоверия поддержали, в частности, члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Свободной демократической партии (СвДП), вышедшей из правящей коалиции.

Недоверие Шольцу также выразили представители Левой партии, популистского Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и партии «Альтернатива для Германии».

Согласно Основному закону, Шольц предложил федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Если тот признает, что возможности для создания стабильного правительства больше нет, он может распустить Бундестаг сразу после вынесения вотума недоверия. Теоретически в распоряжении президента ФРГ есть срок до 21 дня, чтобы сделать такой шаг.

Шольц должен был избавиться от вотума доверия Бундестага, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов в Бундестаг. Вотум доверия был бы выражен, если бы его поддержали не менее 367 депутатов.

Контекст

Действующее немецкое правительство потеряло большинство голосов в Бундестаге после выхода из правящей коалиции Свободной демократической партии.

6 ноября социал-демократ Шольц объявил об увольнении министра финансов, главы СвДП Кристиана Линднера, после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ коалиция развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции выборы в Бундестаг, которые по плану должны были состояться в конце сентября 2025 года, были перенесены на 23 февраля.

В истории ФРГ канцлеры просили Бундестаг о вотуме доверия пять раз. В последний раз это произошло в 2005 году с Герхардом Шредером.