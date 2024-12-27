Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив Бундестаг. Вибори відбудуться 23 лютого 2025 року

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестаг і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Про це повідомляє Spiegel 27 грудня.

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«У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд і надійна більшість у парламенті. Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни», – заявив Штайнмаєр.

Причиною розпуску стала криза в урядовій коаліції, до складу якої входили Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) під керівництвом канцлера Олафа Шольца, Вільна демократична партія (ВДП) та партія «Союз90/Зелені».

Контекст

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Чинний уряд Німеччини втратив більшість у Бундестазі після того, як Вільна демократична партія вийшла з правлячої коаліції. 6 листопада канцлер Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів, голови ВДП Крістіана Лінднера. Це рішення стало приводом для того, щоб більшість міністрів-лібералів оголосили про добровільне складання своїх повноважень. У результаті урядова коаліція розпалася.

З огляду на урядову кризу та розкол у коаліції, вибори до Бундестагу, які мали відбутися наприкінці вересня 2025 року, були перенесені на 23 лютого 2025-го.

Історично в Німеччині канцлери п’ять разів зверталися до Бундестагу за вотумом довіри, останній раз це сталося у 2005 році за участю Герхарда Шредера.

16 грудня Бундестаг офіційно виніс вотум недовіри уряду Шольца після розпаду правлячої коаліції. Цей крок став необхідним етапом для призначення дострокових виборів. Вотум недовіри підтримали члени найбільшої опозиційної фракції – консервативного блоку ХДС/ХСС, а також Вільна демократична партія, яка вийшла зі складу коаліції.