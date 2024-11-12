Німеччина може зберегти допомогу Україні попри колапс коаліції – віцеканцлер Габек

Німеччина може зберегти підтримку України у бюджеті на 2025 рік, попри розпад правлячої коаліції у розпал бюджетного процесу. Про це в кулуарах Web Summit у Лісабоні розповів Forbes Ukraine Роберт Габек, віцеканцлер та міністр економіки Німеччини, який представляє партію Союз-90/Зелені.

Цитати

У німецькій коаліції були дебати щодо збільшення бюджету на 2025 рік, зазначив Габек. Зокрема була пропозиція збільшити видатки на допомогу Україні із запланованих €4 млрд до €7,5 млрд. «Але її не підтримали, оскільки коаліція розпалася. Тож треба говорити з опозицією», – сказав він.

В опозиції є консерватори – ХДС/ХСС , нагадав Габек. «Вони є прихильниками України, як і я. Тому до виборів є можливим рішення для України про військові та гуманітарні постачання у 2025 році», – сказав він.

, нагадав Габек. «Вони є прихильниками України, як і я. Тому до виборів є можливим рішення для України про військові та гуманітарні постачання у 2025 році», – сказав він. Ще до виборів німецьким партіям все одно треба досягти угоди про бюджет, оскільки новому уряду знадобиться час для формування і пристосування до системи, додав віцеканцлер. Він впевнений, що «наступний уряд буде підтримувати Україну так само сильно, як і раніше».

Контекст

Переговори щодо бюджету розпочались у Німеччині ще влітку. Лідер партії «Вільні демократи» та міністр фінансів Крістіан Лінднер наполягав на поверненні до механізму «боргового гальма», що означало б скорочення держвидатків. Допомога для України в урядовому проєкті бюджету-2025 була знижена до €4 млрд з €7,5 млрд у бюджеті-2024.

Однак 6 листопада розпався коаліційний уряд Німеччини. Це відбулося через кілька годин після того, як стала очевидною перемога Дональда Трампа на виборах президента США. Канцлер Олаф Шольц звільнив Лінднера через його небажання збільшувати оборонні видатки, зокрема на Україну.

15 січня Бундестаг має проголосувати вотум довіри або недовіри Шольцу. Дострокові парламентські вибори можуть відбутися навесні 2025 року замість жовтня. Однак на виборах вже у січні наполягає опозиція на чолі з ХДС/ХХС та його лідером Фрідріхом Мерцом, який обіцяє рішучу підтримку Україні.

Німеччина зможе надати Києву більшу частину з попередньо запланованих €4 млрд, навіть якщо повноцінний бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно через розпад коаліційного уряду, стверджують джерела Reuters.