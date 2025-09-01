За прекращение боевых действий и поиск компромисса в войне выступают 59% украинцев. 20% поддерживают продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, оккупированных в 2014 году, а 13% – до возобновления линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022-го. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 21–23 августа.