Прекращение боевых действий и поиск компромисса в войне поддерживают 59% украинцев – опрос «Рейтинг»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
За прекращение боевых действий и поиск компромисса в войне выступают 59% украинцев. 20% поддерживают продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, оккупированных в 2014 году, а 13% – до возобновления линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022-го. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 21–23 августа.

  • 82% респондентов считают переговоры реальным путем завершения войны: 62% поддерживают компромисс с участием других стран, а 20% – прямые переговоры с РФ.
  • 75% опрошенных настаивают, что прекращение огня возможно только при наличии международных гарантий безопасности.
  • Среди ключевых гарантий безопасности украинцы выделяют: финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну при новом нападении (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).
  • На вопрос: «Что сейчас самое важное?» 58% ответили, что получение гарантий финансирования украинской армии западными партнерами и достаточного количества оружия, тогда как 31% опрошенных считают приоритетом возвращение территорий.
  • Чаще всего респонденты отмечают, что Украина воюет с РФ за будущее своих детей (60%) и свободу (44%).
Контекст

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с помощью компьютера) среди 1600 респондентов от 18 лет во всех регионах, подконтрольных правительству, где на момент опроса была доступна украинская мобильная сеть. Результаты взвешены с учетом актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (погрешность не превышает 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).

