За припинення бойових дій і пошук компромісу у війні виступають 59% українців. 20% підтримують продовження війни до повернення Донбасу та Криму, окупованих у 2014 році, а 13% – до відновлення лінії розмежування станом на 23 лютого 2022-го. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 21–23 серпня.