За припинення бойових дій і пошук компромісу у війні виступають 59% українців. 20% підтримують продовження війни до повернення Донбасу та Криму, окупованих у 2014 році, а 13% – до відновлення лінії розмежування станом на 23 лютого 2022-го. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 21–23 серпня.
Деталі
- 82% респондентів вважають переговори реальним шляхом завершення війни: 62% підтримують компроміс за участю інших країн, а 20% – прямі переговори з РФ.
- 75% опитаних наполягають, що припинення вогню можливе лише за наявності міжнародних гарантій безпеки.
- Серед ключових гарантій безпеки українці визначають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі нового нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного й морського простору (44%).
- На запитання: «Що зараз найважливіше?» 58% відповіли, що це отримання гарантій фінансування української армії західними партнерами та достатньої кількості зброї, тоді як 31% опитаних вважають пріоритетом повернення територій.
- Найчастіше респонденти зазначають, що Україна воює з РФ за майбутнє своїх дітей (60%) та свободу (44%).
Контекст
Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю за допомогою комп’ютера) серед 1600 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, підконтрольних уряду, де на момент опитування була доступна українська мобільна мережа. Результати зважені з урахуванням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (похибка не перевищує 2,5% із довірчою ймовірністю 0,95).
