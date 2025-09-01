Підписка від 49 грн
Продаж ОПЗ. Комісія Фонду держмайна визначила дату аукціону

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Одеський припортовий завод /Shutterstock

Одеський припортовий завод

Електронний аукціон із продажу державного пакета акцій АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) відбудеться 25 листопада. Таке рішення ухвалила аукціонна комісія Фонду держмайна 1 вересня, повідомила пресслужба ФДМУ.

  • 1 вересня відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,5667% статутного капіталу АТ «Одеський припортовий завод».
  • Аукціонна комісія ФДМУ визначила дату проведення електронного аукціону з умовами продажу та розробила проєкт інформаційного повідомлення.
  • Проведення електронного аукціону з умовами з продажу державного пакета акцій АТ «ОПЗ» відбудеться 25 листопада 2025 року.

Контекст

26 серпня Кабмін затвердив приватизацію ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). Це четверта спроба продати підприємство.

У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових. 

ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту.

Торік чистий збиток ОПЗ зріс на 68%, до 1,84 млрд грн, за виторгу 878,16 млн грн, за даними YouControl. У 2021-му завод показав чистий прибуток 25,86 млн грн за виторгу 2,1 млрд грн. 

Що отримає потенційний інвестор та хто може бути зацікавлений у придбанні ОПЗ, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

