Деталі

1 вересня відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,5667% статутного капіталу АТ «Одеський припортовий завод».

Аукціонна комісія ФДМУ визначила дату проведення електронного аукціону з умовами продажу та розробила проєкт інформаційного повідомлення.

Проведення електронного аукціону з умовами з продажу державного пакета акцій АТ «ОПЗ» відбудеться 25 листопада 2025 року.

Контекст

26 серпня Кабмін затвердив приватизацію ОПЗ з початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). Це четверта спроба продати підприємство.

У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових.

ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту.

Торік чистий збиток ОПЗ зріс на 68%, до 1,84 млрд грн, за виторгу 878,16 млн грн, за даними YouControl. У 2021-му завод показав чистий прибуток 25,86 млн грн за виторгу 2,1 млрд грн.

Що отримає потенційний інвестор та хто може бути зацікавлений у придбанні ОПЗ, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.