Основатель Binance Чанпен Чжао и криптобиржа обвиняются в том, что они после атаки ХАМАС 7 октября 2023 якобы способствовали переводам десятков миллионов долларов в пользу группировки и других подсанкционных структур. Иск подали родственники погибших и заложников, пишет FT.
Подробности
- Группа граждан подала иск в федеральный суд США против Binance и ее основателя, обвиняя их в «сознательном оказании существенной помощи» ХАМАС, «Хезболле» и другим экстремистским организациям.
- Истцы утверждают, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года через Binance было проведено более $50 млн транзакций на кошельки, связанные с группировками в Газе и структурами, находящимися под санкциями США.
- В иске говорится, что кошельки, которые контролировала сама Binance, перевели более $300 млн на такие адреса до нападения и более $115 млн после.
- Компания не прекратила обслуживание части этих аккаунтов, заявляют истцы. В суд подали юридические фирмы Willkie Farr & Gallagher, Osen, Stein Mitchell Beato & Missner и Motley Rice. Он содержит более широкие обвинения, чем те, что звучали по уголовным или другим гражданским делам против Binance.
- Сам Чжао на новые обвинения пока не ответил.
Контекст
Это уже не первый иск против Чжао и биржи: в Нью-Йорке компания также обвиняется в том, что помогала ХАМАС привлекать финансирование до атаки 7 октября.
Ранее Binance уверяла, что соблюдает «международно признанные санкционные правила», а ее представители ссылались на заявления американских финансовых регуляторов FinCen и Ofac, которые утверждали, что криптовалюты не являются массовым источником финансирования ХАМАС.
В ноябре 2023 года Binance уплатила более $4,3 млрд в рамках урегулирования расследований о нарушении законов о борьбе с отмыванием средств. Сам Чжао признал вину и получил четырехмесячный срок, но был помилован президентом США Дональдом Трампом в октябре 2024 года. Администрация объяснила это тем, что Чжао стал «жертвой войны Байдена против криптовалют».
Перед помилованием Binance получила $2 млрд инвестиций от эмиратского фонда, связанного с бизнес-группой, частично подконтрольной семье Трампа.
