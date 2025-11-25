Основатель Binance Чанпен Чжао и криптобиржа обвиняются в том, что они после атаки ХАМАС 7 октября 2023 якобы способствовали переводам десятков миллионов долларов в пользу группировки и других подсанкционных структур. Иск подали родственники погибших и заложников, пишет FT .

Подробности

Группа граждан подала иск в федеральный суд США против Binance и ее основателя, обвиняя их в «сознательном оказании существенной помощи» ХАМАС, «Хезболле» и другим экстремистским организациям.

Истцы утверждают, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года через Binance было проведено более $50 млн транзакций на кошельки, связанные с группировками в Газе и структурами, находящимися под санкциями США.

В иске говорится, что кошельки, которые контролировала сама Binance, перевели более $300 млн на такие адреса до нападения и более $115 млн после.

Компания не прекратила обслуживание части этих аккаунтов, заявляют истцы. В суд подали юридические фирмы Willkie Farr & Gallagher, Osen, Stein Mitchell Beato & Missner и Motley Rice. Он содержит более широкие обвинения, чем те, что звучали по уголовным или другим гражданским делам против Binance.

Сам Чжао на новые обвинения пока не ответил.

Контекст

Это уже не первый иск против Чжао и биржи: в Нью-Йорке компания также обвиняется в том, что помогала ХАМАС привлекать финансирование до атаки 7 октября.

Ранее Binance уверяла, что соблюдает «международно признанные санкционные правила», а ее представители ссылались на заявления американских финансовых регуляторов FinCen и Ofac, которые утверждали, что криптовалюты не являются массовым источником финансирования ХАМАС.

В ноябре 2023 года Binance уплатила более $4,3 млрд в рамках урегулирования расследований о нарушении законов о борьбе с отмыванием средств. Сам Чжао признал вину и получил четырехмесячный срок, но был помилован президентом США Дональдом Трампом в октябре 2024 года. Администрация объяснила это тем, что Чжао стал «жертвой войны Байдена против криптовалют».

Перед помилованием Binance получила $2 млрд инвестиций от эмиратского фонда, связанного с бизнес-группой, частично подконтрольной семье Трампа.