Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Проти Binance та її засновника Чанпена Чжао подали позов за «допомогу» ХАМАС

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Засновник Binance Чанпен Чжао /Getty Images

Засновник Binance Чанпен Чжао Фото Getty Images

Засновника Binance Чанпена Чжао та криптобіржу звинувачують у тому, що вони після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року нібито сприяли переказам десятків мільйонів доларів на користь угруповання та інших підсанкційних структур. Позов подали родичі загиблих і заручників, пише FT.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі

  • Група громадян подала позов до федерального суду США проти Binance та її засновника, звинувачуючи їх у «свідомому наданні суттєвої допомоги» ХАМАС, «Хезболлі» та іншим екстремістським організаціям. 
  • Позивачі стверджують, що після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року через Binance було проведено понад $50 млн транзакцій на гаманці, пов’язані з угрупованнями у Газі та структурами, що перебувають під санкціями США. 
  • У позові йдеться, що гаманці, які контролювала сама Binance, переказали більш як $300 млн на такі адреси до нападу і понад $115 млн після.
  • Компанія не припинила обслуговування частини цих акаунтів, заявляють позивачі. До суду подали юридичні фірми Willkie Farr & Gallagher, Osen, Stein Mitchell Beato & Missner та Motley Rice. Він містить ширші звинувачення, ніж ті, що лунали у кримінальних чи інших цивільних справах проти Binance.
  • Сам Чжао на нові звинувачення поки не відповів.

Контекст

Це вже не перший позов проти Чжао та біржі: у Нью-Йорку компанію також звинувачують у тому, що допомагала ХАМАС залучати фінансування до атаки 7 жовтня. 

Раніше Binance запевняла, що дотримується «міжнародно визнаних санкційних правил», а її представники посилалися на заяви американських фінансових регуляторів FinCen та Ofac, які стверджували, що криптовалюти не є масовим джерелом фінансування ХАМАС.

У листопаді 2023 року Binance сплатила понад $4,3 млрд у межах врегулювання розслідувань про порушення законів про боротьбу з відмиванням коштів. Сам Чжао визнав провину та отримав чотиримісячний термін, але був помилуваний президентом США Дональдом Трампом у жовтні 2024 року. Адміністрація пояснила це тим, що Чжао став «жертвою війни Байдена проти криптовалют».

Перед помилуванням Binance отримала $2 млрд інвестицій від еміратського фонду, пов’язаного з бізнес-групою, частково підконтрольною сімʼї Трампа.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні