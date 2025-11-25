Засновника Binance Чанпена Чжао та криптобіржу звинувачують у тому, що вони після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року нібито сприяли переказам десятків мільйонів доларів на користь угруповання та інших підсанкційних структур. Позов подали родичі загиблих і заручників, пише FT .

Деталі

Група громадян подала позов до федерального суду США проти Binance та її засновника, звинувачуючи їх у «свідомому наданні суттєвої допомоги» ХАМАС, «Хезболлі» та іншим екстремістським організаціям.

Позивачі стверджують, що після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року через Binance було проведено понад $50 млн транзакцій на гаманці, пов’язані з угрупованнями у Газі та структурами, що перебувають під санкціями США.

У позові йдеться, що гаманці, які контролювала сама Binance, переказали більш як $300 млн на такі адреси до нападу і понад $115 млн після.

Компанія не припинила обслуговування частини цих акаунтів, заявляють позивачі. До суду подали юридичні фірми Willkie Farr & Gallagher, Osen, Stein Mitchell Beato & Missner та Motley Rice. Він містить ширші звинувачення, ніж ті, що лунали у кримінальних чи інших цивільних справах проти Binance.

Сам Чжао на нові звинувачення поки не відповів.

Контекст

Це вже не перший позов проти Чжао та біржі: у Нью-Йорку компанію також звинувачують у тому, що допомагала ХАМАС залучати фінансування до атаки 7 жовтня.

Раніше Binance запевняла, що дотримується «міжнародно визнаних санкційних правил», а її представники посилалися на заяви американських фінансових регуляторів FinCen та Ofac, які стверджували, що криптовалюти не є масовим джерелом фінансування ХАМАС.

У листопаді 2023 року Binance сплатила понад $4,3 млрд у межах врегулювання розслідувань про порушення законів про боротьбу з відмиванням коштів. Сам Чжао визнав провину та отримав чотиримісячний термін, але був помилуваний президентом США Дональдом Трампом у жовтні 2024 року. Адміністрація пояснила це тим, що Чжао став «жертвою війни Байдена проти криптовалют».

Перед помилуванням Binance отримала $2 млрд інвестицій від еміратського фонду, пов’язаного з бізнес-групою, частково підконтрольною сімʼї Трампа.