Помилование Чанпэна Чжао стало одним из самых громких политических решений в криптоиндустрии США. Почему президент США Дональд Трамп решил вернуть свободу человеку, которого Вашингтон еще вчера считал угрозой национальной безопасности? Главное из материала WSJ

Основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао отсидел в США четыре месяца за то, что его криптобиржа Binance годами позволяла проводить транзакции без должной проверки клиентов. Это позволяло подсанкционным иранским криптобиржам, российским наркоторговцам, боевикам ХАМАСа и другим преступным группам переводить через биржу миллиарды долларов. Администрация США во времена президента Джо Байдена в 2024 году заявляла, что такое поведение нанесло ущерб национальной безопасности страны.

Но уже через год после освобождения Чжао получил помилование от действующего президента США Дональда Трампа. Это стало возможным после того, как Binance помогла раскрутить криптпроект семьи Трампа World Liberty Financial и резко подняла стоимость связанного с ним стейблкоина. Помилование открывает Чжао путь назад на американский рынок, из которого Binance фактически вытеснили в 2023 году.

Чанпэн Чжао, соучредитель Binance Holdings Ltd., во время мероприятия в Куала-Лумпуре, Малайзия, 22 апреля 2025 года Фото Getty Images

Платформа для теневых денег

Проблемы Чжао с американской регуляторной системой начались задолго до его заключения в калифорнийской тюрьме Ломпок. Binance строили как биржу «для всех», и именно это – отсутствие жестких проверок личности, нежелание отсекать рисковых клиентов, допуск юрисдикций под санкциями – сделало ее главной платформой для теневых денег, пишет WSJ.

В 2023 году Министерство юстиции США, Минфин и регуляторы заставили его пойти на сделку: Чжао признал вину в том, что не обеспечил надлежащий комплаенс, ушел с должности CEO Binance и согласился заплатить рекордный для криптоиндустрии штраф в пакете с компанией – $4,3 млрд. Отдельным условием было то, что он не будет вмешиваться в операционную деятельность биржи, а сама Binance несколько лет будет под тщательным наблюдением Минюста и Минфина США. В Вашингтоне тогда считали, что это сигнал всему рынку – можно быть инновационным, но нельзя превращаться в глобальную «машину для отмывания».

Сам Чжао в это время отбывал короткий срок в Ломпоке. И даже там оставался «криптобоссом». Он собрал группу заключенных, которым объяснял, как работают биткоин и трейдинг, а охранники, как он сам рассказывал, спрашивали его об инвестициях. Но в этот момент он уже смотрел в будущее, ведь летом 2024-го Чжао увидел новость, что Трамп, ранее критиковавший крипту, вдруг на биткоин-конференции заявил о поддержке индустрии. Он понял, что политический климат может измениться в его пользу.

После освобождения в сентябре 2024-го Чжао вернулся в Абу-Даби, где жил с партнершей Йи Хэ и детьми в дорогом районе с виллами по $30 млн. После выхода из тюрьмы он сказал, что будет держаться подальше от политики и уважать соглашение с правительством США.

Но внутри Binance царил пессимизм, ведь американские наблюдатели требовали интервью с работниками, пересмотра старых транзакций и настройки контроля за клиентами.

Юристы криптобиржи были уверены, что США могут ввести против нее новые санкции за «неполное сотрудничество». Без политического решения вернуться на рынок было бы тяжело.

Чанпэн Чжао прибывает в федеральный суд в Сиэтле, США, 30 апреля 2024 года. Чжао признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег на Binance и ушел в отставку с поста генерального директора криптобиржи в 2023 году Фото Getty Images

Криптовалютный альянс с Трампом

Возвратный момент произошел, когда предвыборная кампания Трампа набрала обороты, а сам будущий президент объявил о создании собственного криптпроекта – World Liberty Financial.

Формально его замысел был прост: выпускать долларовый стейблкоин USD1, поддерживающий глобальную роль доллара. Но была и другая сторона: доля примерно в 40% в этой компании принадлежит структуре семьи Трампов, и она получает до 75% доходов от продажи связанного токена WLFI. За 2024 год World Liberty заработала около $1,4 млрд. Это больше, чем традиционный бизнес Трампа в недвижимости приносил за год.

Binance увидела шанс и создала внутри компании специальную рабочую группу, которая должна была наладить отношения с этим проектом.

Вдохновением стало соглашение криптопредпринимателя Джастина Сана, который после выборов в ноябре 2024-го купил WLFI-токенов на $30 млн, говорят осведомленные источники WSJ. Биржа не бросилась покупать WLFI, как это сделали, например, отдельные криптопредприниматели, но сделала более важное – направила более десятка своих инженеров, чтобы разработать технологическую основу для USD1.

Это была просто техническая помощь, «чтобы не дублировать системы», но в результате именно Binance сделала так, чтобы стейблкоин семьи Трампа заработал, как следует, говорит пресс-секретарь World Liberty.

Далее последовали решения, резко поднявшие вес этого токена. Перед запуском USD1 Binance добилась, чтобы инвестор из ОАЭ – компания MGX, которую возглавляет брат президента ОАЭ, шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахаяна, – купил миноритарную долю в Binance на $2 млрд и рассчитался именно в USD1. Это было нетипично, ведь большие сделки обычно не совершают в новой валюте, которая еще даже не имеет истории. Но MGX согласилась.

Фактически это означало, что World Liberty получила «живые» $2 млрд, которые положила в резервы для поддержки курса 1:1 и могла инвестировать в казначейские облигации США, зарабатывая до $80 млн в год. После этого USD1 резко вырос в рейтингах самых крупных стейблкоинов, а сама World Liberty стала выглядеть как серьезный игрок, и это произошло благодаря Binance.

Проект, который обогащал семью президента США, получил сильнейший буст именно от компании Чжао.

Параллельно Binance усилила лоббирование в Вашингтоне. За девять месяцев компания потратила около $800 000 на американских лоббистов, в частности, на компании, связанные с окружением Трампа. Одна из целей – объяснить, что при нынешней администрации действия Чжао вообще не стали бы основанием для уголовного преследования.

Основатель платформы Silk Road Росс Ульбрихт получил полное и безусловное президентское помилование 21 января 2025 года Фото Getty Images

Помилование как сделка

23 октября пресс-секретарь Белого дома заявила, что Чанпэн Чжао помилован. То есть сначала он отсидел наказание по приговору, а уже потом получил полное политическое помилование, снявшее оставшиеся ограничения.

В формулировке помилования это выглядело как политический разворот: «Война администрации Байдена против криптовалют окончена». Сам Чжао ранее говорил, что подал официальную заявку на помилование всего за две недели до этого, когда в СМИ уже появились публикации, что он ищет способ договориться с Трампом. Но за кулисами, говорит анонимный источник WSJ, союзники Чжао уже нервничали, потому что до этого Трамп успел помиловать других фигурантов криптодел, в том числе основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Внутри Администрации США, по словам собеседников WSJ, единодушия не было. Часть чиновников считала помилование Чжао плохой идеей. Оно выглядит так, будто президент США дарит свободу иностранному бизнесмену, осужденному за содействие отмыванию денег. Причем этому бизнесмену помогал проект, приносящий деньги семье президента. Некоторые республиканцы и даже поклонники Трампа публично это критиковали.

Трамп продает помилование всем, кто может принести ему личную прибыль, говорит конгрессмен-демократ Джерри Надлер. Предприниматель и инвестор Джо Лонсдейл назвал это «ужасным советом» окружения. Однако Белый дом официально заявил, что ни у президента, ни у его семьи не было конфликта интересов.

Для Чжао это решение стало кульминацией длинной кампании «возвращение в нормальность». Оно открывает возможность снять надзор Минюста (хотя надзор Минфина, вероятно, останется до 2029 года), облегчает получение лицензий в Европе и на Ближнем Востоке, снимает вопросы для инвесторов вроде MGX и позволяет Binance снова строить американский бизнес – либо через перезапуск Binance.US, либо через другую структуру.

К тому же через год после признания вины состояние Чжао только возросло: токен BNB подорожал, американские фонды начали покупать его в рамках модной «криптотрежерной» стратегии, и по состоянию на сегодняшний день Чжао контролирует активов по меньшей мере на $80 млрд.

За несколько недель до помилования Чжао даже обновил описание своего аккаунта в X. Вместо ex-binance там осталось только слово binance.