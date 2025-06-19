Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в мире в 2024 году сократились на 11%, до $1,5 трлн против почти $1,7 трлн в 2023-м. Глобальные потоки ППИ сокращаются второй год подряд, говорится в обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пишет Reuters .

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Геополитическая напряженность, фрагментация торговли и усиление конкуренции в промышленной политике в 2024 году определили инвестиционный ландшафт. Эти факторы вместе с финансовыми рисками и неопределенностью изменяют глобальные инвестиционные потоки и ослабляют доверие инвесторов к долгосрочным перспективам, отмечается в отчете.

Транснациональные компании все чаще сосредотачиваются на краткосрочном управлении рисками, а не на долгосрочных стратегиях, особенно в секторах, связанных с национальной безопасностью, изменениями цепей снабжения и торговой политикой.

Значительное сокращение ПИИ зафиксировано в развитых странах (-22%, до $626 млрд), особенно в Европе (-58%, до $182 млрд). Наибольшее падение произошло в Германии (-89%), Испании (-39%), Италии (-24%) и Франции (-20%).

В то же время в Северной Америке ПИИ выросли на 23% (до $343 млрд), в том числе благодаря крупным проектам в полупроводниковой отрасли США (+20%).

В развивающихся странах ПИИ выросли всего на 0,2% (до $867 млрд). В Африке инвестиции резко выросли на 75% (до $97 млрд) из-за масштабного инфраструктурного проекта в Египте, хотя даже без него прирост составил 12%.

Азия осталась лидером по объему ПИИ, несмотря на снижение на 3% (до $605 млрд), в том числе из-за падения в Китае на 29%.

В России приток инвестиций в 2024 году составил $3,346 млрд по сравнению с $8,998 млрд годом ранее.

Несмотря на относительную стабильность в развивающихся странах, отчет указывает на кризис: во многих странах инвестиции обходят ключевые сектора, такие как инфраструктура, энергетика, технологии и отрасли, создающие рабочие места.

«Многие экономики остаются в стороне не из-за нехватки потенциала, а из-за системы, которая направляет капитал туда, где легче, а не туда, где он нужен», – отметила генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспен.

США возглавили рейтинг по объему ПИИ в 2024 году ($279 млрд), за ними следуют Сингапур ($143 млрд), Гонконг ($126 млрд) и Китай ($116 млрд).

Прогноз на 2025-й пессимистический: торговая напряженность, геополитическая фрагментация и экономическая нестабильность снижают перспективы роста ПИИ. Данные начала 2025 года свидетельствуют о рекордно низкой активности сделок и проектов.

Контекст

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на импорт из большинства стран, за исключением находящихся под санкциями, таких как Россия, Северная Корея, Куба и Беларусь. Украина также попала под действие этих пошлин.

9 апреля Трамп отменил пошлины для всех стран, кроме Китая, где ставки выросли до 145%, в то время как для других стран осталась базовая ставка 10%. В ответ 10 апреля Европейский Союз отложил введение собственных пошлин на американские товары на 90 дней, хотя первоначально их планировали ввести с 15 апреля.

В середине апреля напряженность усилилась: Трамп пригрозил повысить таможенные пошлины на китайские товары до 245%. Китай в ответ увеличил тарифы на американскую продукцию с 84% до 125%. С 14 мая США и Китай договорились о временном снижении взаимных пошлин на 90 дней.

23 мая Трамп предложил с 1 июня ввести 50-процентные пошлины на товары из ЕС, обвинив Евросоюз в нежелании идти на компромисс в переговорах. При этом он уточнил, что пошлины не будут касаться товаров, производимых или собранных в США. 26 мая президент отложил введение этих пошлин до 9 июля.

Отчет Всемирной торговой организации (ВТО) от 16 апреля указал, что новые пошлины и торговая неопределенность привели к «значительному ухудшению» перспектив глобальной торговли. ВТО прогнозирует сокращение объемов торговли товарами на 0,2% в 2025 году, хотя ранее ожидался рост.

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год с 3,3% до 2,8% из-за рисков, связанных с торговой политикой США.

В мае агентство Moodyʼs снизило кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1 из-за роста госдолга и дефицита бюджета. Это стало первым снижением рейтинга США с 1917 года.