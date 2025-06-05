Крупные институциональные инвесторы сокращают вложения в американские рынки из-за торговых войн Дональда Трампа и стремительного роста долга США. Европейские рынки, в частности благодаря €1 трлн немецких инвестиций в оборону и инфраструктуру, становятся привлекательной альтернативой, пишет FT .

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Непредсказуемая политика Трампа (например, введение масштабных пошлин) повлекла за собой резкую распродажу доллара и отставание американских акций от европейских в 2025 году.

Индекс S&P 500 вырос всего на 2% в год, тогда как Stoxx Europe 600 прибавил 9%. Доллар упал на 9%, достигнув трехлетнего минимума, несмотря на частичное смягчение тарифов.

Закон Трампа о налогах, который может добавить $2,4 трлн к долгу США в течение следующего десятилетия, усилил давление на американские гособлигации.

Инвесторам стоит пересмотреть свою зависимость от США, ведь «дефицит становится все хуже» и «недопустимо одалживать такими темпами», считает Сет Бернстайн, гендиректор AllianceBernstein ($780 млрд активов).

Канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec, второй по размеру в стране, сокращает долю США (40% портфеля) в пользу Великобритании, Франции и Германии.

Говард Маркс из Oaktree Capital Management ($203 млрд) отметил, что инвесторы начинают сомневаться в «исключительности США» и перераспределять портфели.

Европейские рынки выиграют от опасений по отношению к США. Германия планирует потратить €1 трлн на оборону и инфраструктуру, что будет стимулировать рост, отмечает издание.

Том Найдс из Blackstone оптимистичен относительно Европы, отмечая стабильность правительств.

Neuberger Berman в 2025 году направила 65% своих частных инвестиций в Европу, по сравнению с 20–30% ранее, по словам Джоаны Роша Скафф, главы европейского частного капитала. Она подчеркнула, что интерес к Европе обусловлен не только пошлинами, но и макроэкономической стабильностью и внутренней нестабильностью в США.

Ричард Олдфилд из Schroders (Великобритания) подтвердил ранние признаки оттока капитала из США.

Контекст

Отток капитала из США отражает обеспокоенность инвесторов по поводу экономической политики Трампа, в частности торговых войн и роста долга, подрывающих доверие к американским активам.

Более полутора десятилетия приток капитала в США, поднявший долю страны до двух третей мировой рыночной стоимости акций в начале 2025 года, может пойти на убыль.

Европа с ее относительной стабильностью и масштабными инфраструктурными планами становится привлекательной для инвесторов, ищущих диверсификацию. Однако США остаются ключевым рынком благодаря глубине капитала и экономической силе.

Для институциональных инвесторов это момент переоценки рисков, связанных с концентрацией на одном рынке, тогда как для Европы шанс привлечь капитал и укрепить экономику.