Путин рассчитывает, что Трамп обеспечит приемлемый мирный договор с Украиной – Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин считает усилия президента США Дональда Трампа лучшей возможностью окончить российско-украинскую войну. Об этом 3 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в Москве.

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Путин рассчитывает на то, что Трамп обеспечит приемлемое мирное соглашение, но при этом готов продолжать войну с Украиной, если переговоры зайдут в тупик, говорят собеседники агентства.

По данным источников, Кремль вроде бы не беспокоят угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть.

РФ требует от США больших уступок, включая ослабление санкций и приостановку поставок оружия в Украину, и хочет заключить соглашение, которое устранит то, что Путин считает «первопричинами войны», отметило агентство.

Белый дом надеялся, что сможет добиться соглашения о перемирии до 20 апреля, но «теперь эта цель кажется маловероятной», отметило агентство. В частности, уже «утихли» разговоры о возможной встрече Трампа и Путина.

Контекст

27 марта Путин предложил ввести в Украине временную администрацию, чтобы провести новые выборы и подписать ключевые соглашения для завершения войны.

Трамп 30 марта заявил, что был «очень зол» на Путина после того, как тот повторил свои сомнения в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, заявления Путина свидетельствуют о «движении в неправильном направлении». В то же время Трамп ожидает от Путина «выполнения своей части» соглашения о прекращении войны в Украине.

2 апреля стало известно, что сенаторы США подготовили 500% пошлины для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.