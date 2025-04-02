Сенатори США підготували 500% мита для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру

Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блументал (демократ) та ще 48 сенаторів (по 24 від кожної партії) виступили з ініціативою «ударних санкцій» проти Росії. Вони передбачають введення 500%-вих вторинних мит на товари, що імпортуються з усіх країн, які купують у Росії нафту, газ, уран та інші продукти. Про це йдеться у повідомленні сенатора Ліндсі Грема від 1 квітня.

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Очікується, що ці санкції будуть застосовані, якщо Росія відмовиться від переговорів про встановлення тривалого миру з Україною або вдасться до інших дій, зокрема військового вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення мирних угод.

Наразі це лише декларація, законопроєкт ще не подано. За словами сенатора, документ вже готовий та отримає переважну двопартійну й двопалатну підтримку, якщо його винесуть на голосування в Сенаті та Палаті представників.

Контекст

На початку березня Грем заявив, що у разі відмови Росії від припинення вогню та мирних переговорів США мають ввести «пекельні санкції» проти неї.

30 березня президент Дональд Трамп наголосив, що Росія не зможе безкінечно відкладати переговори про завершення війни в Україні, адже для Москви встановлено чіткий термін для досягнення домовленостей.

Трамп зізнався, що відчував «сильний гнів» і «обурення» через пропозицію Путіна запровадити в Україні зовнішнє управління для проведення президентських виборів. Президент США попередив: якщо через дії Москви зупинити бойові дії не вдасться, Вашингтон застосує вторинні мита у розмірі 25-50% на всю російську нафту.

1 квітня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не готова прийняти пропозиції США про припинення війни в Україні в їхньому поточному вигляді, даючи зрозуміти, що діалог між Вашингтоном і Москвою зайшов у «глухий кут».