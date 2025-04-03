Путін розраховує, що Трамп забезпечить прийнятний мирний договір з Україною – Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін вважає зусилля президента США Дональда Трампа найкращою можливістю закінчити російсько-українську війну. Про це 3 квітня пише Bloomberg із посиланням на свої джерела в Москві.

Деталі

Путін розраховує на те, що Трамп забезпечить прийнятну мирну угоду, але при цьому готовий продовжувати війну з Україною, якщо переговори зайдуть у глухий кут, кажуть співрозмовники агентства.

За даними джерел, Кремль нібито не турбують погрози Трампа запровадити вторинні мита на російську нафту.

РФ вимагає від США більших поступок, зокрема послаблення санкцій і призупинення поставок зброї в Україну, і хоче укласти угоду, яка усуне те, що Путін вважає «першопричинами війни», зазначило агентство.

Білий дім сподівався, що зможе домогтися угоди про перемир’я до 20 квітня, але «тепер ця мета здається малоймовірною», зазначило агентство. Зокрема, вже «вщухли» розмови про можливу зустріч Трампа та Путіна.

Контекст

27 березня Путін запропонував ввести в Україні «тимчасову адміністрацію», щоб провести нові вибори та підписати ключові угоди для завершення війни.

Трамп 30 березня заявив, що був «дуже злий» на Путіна після того, як той повторив свої сумніви в легітимності президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, заяви Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку». Водночас Трамп очікує від Путіна «виконання своєї частини» угоди про припинення війни в Україні.

2 квітня стало відомо, що сенатори США підготували 500% мита для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.