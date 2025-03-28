Державне управління в Україні має здійснюватися відповідно до її конституції, заявив Reuters представник Ради національної безпеки США, у відповідь на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливості зовнішнього управління ООН в Україні для проведення виборів.

Ключові факти

Представник Ради національної безпеки прокоментував агентству озвучену президентом РФ пропозицію запровадити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН».

Співрозмовник агентства наголосив, що державне управління Україною визначається її конституцією та народом.

27 березня Путін запропонував ввести в Україні «тимчасову адміністрацію», щоб провести нові вибори та підписати ключові угоди для завершення війни. «В принципі, звичайно, в Україні може бути введена тимчасова адміністрація під егідою ООН, США, європейських країн і наших партнерів», — заявив Путін.

Контекст

У випадку тимчасового перемир’я без гарантій безпеки 77% українців виступають проти проведення виборів, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 12-22 березня.

Представники кабінету Трампа пропонували Зеленському піти у відставку, якщо він повністю не підтримає план США щодо якнайшвидшого припинення війни, навіть якщо це вимагатиме серйозних поступок з боку України. Після сутички в Білому домі 28 лютого розмови про те, що «Зеленський має піти» лише посилилися. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.

На початку березня стало відомо, що високопосадовці з оточення президента США провели секретні переговори про вибори з деякими з політичних опонентів президента Зеленського в Києві.

12 березня Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме жодні території, окуповані Росією, а вибори будуть проходити тільки після зняття військового стану.