Совет Европейского Союза окончательно принял регламент, который запускает первую в истории ЕС Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд до 2027 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС 8 декабря.

Программа предусматривает €300 млн для создания специального инструмента поддержки Украины для модернизации и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.