Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Совет ЕС утвердил оборонную программу EDIP на €1,5 млрд. Из них €300 млн пойдет на модернизацию оборонной промышленности Украины

Forbes

1 хв читання

Совет Европейского Союза окончательно принял регламент, который запускает первую в истории ЕС Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд до 2027 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС 8 декабря.

Программа предусматривает €300 млн для создания специального инструмента поддержки Украины для модернизации и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • «Сегодня Совет ЕС официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP), инструмент, разработанный для повышения оборонной готовности ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (EDTIB). Это является завершающим шагом законодательной процедуры и позволит своевременно реализовать программу», – говорится в сообщении.
  • EDIP усилит способность государств – членов ЕС противостоять текущим и будущим угрозам и обеспечит всему блоку своевременную доступность и поставки оборонной продукции, убеждены в ЕС.
  • В рамках этой программы ЕС будет финансировать совместные закупочные действия, осуществляемые минимум тремя странами (из которых две должны быть членами ЕС). Это включает создание пулов оборонно-промышленной готовности и наращивание производственных мощностей для критически важной оборонной продукции.
  • Программа устанавливает требование, что доля компонентов, которые производят за пределами ЕС и ассоциированных стран, не должна превышать 35% от общей стоимости конечного продукта, произведенного для инструмента поддержки Украины.
  • Цель Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) – усилить обороноспособность континента и оптимизировать производство. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опасением относительно России после ее вторжения в Украину в 2022 году.
  • По меньшей мере 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. EDIP будет использовано для: укрепления оборонной промышленности ЕС, стимулирования совместных закупок и производства и увеличения поддержки Украины со стороны ЕС.
  • Решение призвано укрепить оборонную промышленность ЕС, способствовать совместным европейским оборонным закупкам, наращивать производство оборонной продукции и усилить поддержку Украины.
  • Регламент будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Контекст

17 октября Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительной политической договоренности о создании EDIP с бюджетом €1,5 млрд на период 2025–2027 годов. Программа EDIP призвана существенно усилить конкурентоспособность и готовность европейского оборонно-промышленного комплекса, стимулировать совместные инвестиции и совместные закупки вооружений между странами ЕС.

25 ноября Европейский парламент принял регламент, который запускает первую в истории ЕС Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд до 2027 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні