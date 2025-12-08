Совет Европейского Союза окончательно принял регламент, который запускает первую в истории ЕС Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд до 2027 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС 8 декабря.
Программа предусматривает €300 млн для создания специального инструмента поддержки Украины для модернизации и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- «Сегодня Совет ЕС официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP), инструмент, разработанный для повышения оборонной готовности ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (EDTIB). Это является завершающим шагом законодательной процедуры и позволит своевременно реализовать программу», – говорится в сообщении.
- EDIP усилит способность государств – членов ЕС противостоять текущим и будущим угрозам и обеспечит всему блоку своевременную доступность и поставки оборонной продукции, убеждены в ЕС.
- В рамках этой программы ЕС будет финансировать совместные закупочные действия, осуществляемые минимум тремя странами (из которых две должны быть членами ЕС). Это включает создание пулов оборонно-промышленной готовности и наращивание производственных мощностей для критически важной оборонной продукции.
- Программа устанавливает требование, что доля компонентов, которые производят за пределами ЕС и ассоциированных стран, не должна превышать 35% от общей стоимости конечного продукта, произведенного для инструмента поддержки Украины.
- Цель Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) – усилить обороноспособность континента и оптимизировать производство. Это стало частью более широкой программы перевооружения Европы, вызванной опасением относительно России после ее вторжения в Украину в 2022 году.
- По меньшей мере 65% стоимости компонентов оборонной продукции должны происходить из ЕС или стран-партнеров. EDIP будет использовано для: укрепления оборонной промышленности ЕС, стимулирования совместных закупок и производства и увеличения поддержки Украины со стороны ЕС.
- Решение призвано укрепить оборонную промышленность ЕС, способствовать совместным европейским оборонным закупкам, наращивать производство оборонной продукции и усилить поддержку Украины.
- Регламент будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
Контекст
17 октября Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительной политической договоренности о создании EDIP с бюджетом €1,5 млрд на период 2025–2027 годов. Программа EDIP призвана существенно усилить конкурентоспособность и готовность европейского оборонно-промышленного комплекса, стимулировать совместные инвестиции и совместные закупки вооружений между странами ЕС.
25 ноября Европейский парламент принял регламент, который запускает первую в истории ЕС Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд до 2027 года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.