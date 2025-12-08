Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Рада ЄС затвердила оборонну програму EDIP на €1,5 млрд. З них €300 млн піде на модернізацію оборонної промисловості України

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС 8 грудня.

Програма передбачає €300 млн для створення спеціального інструменту підтримки України для модернізації та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • «Сьогодні Рада ЄС офіційно схвалила Програму європейської оборонної промисловості (EDIP), інструмент, розроблений для підвищення оборонної готовності ЄС шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (EDTIB). Це є завершальним кроком законодавчої процедури та дозволить своєчасно реалізувати програму», – йдеться в повідомленні.
  • EDIP посилить здатність держав – членів ЄС протистояти поточним і майбутнім загрозам та забезпечить всьому блоку своєчасну доступність і постачання оборонної продукції, переконані в ЄС.
  • У межах цієї програми ЄС фінансуватиме спільні закупівельні дії, які здійснюються мінімум трьома країнами (з яких дві мають бути членами ЄС). Це включає створення пулів оборонно-промислової готовності та нарощування виробничих потужностей для критично важливої оборонної продукції.
  • Програма встановлює вимогу, що частка компонентів, які походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% від загальної вартості кінцевого продукту, виробленого для інструменту підтримки України.  
  • Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має на меті посилити обороноздатність континенту та оптимізувати виробництво. Це стало частиною ширшої програми переозброєння Європи, спричиненої побоюванням щодо Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.
  • Щонайменше 65% вартості компонентів оборонної продукції повинні походити з ЄС або країн-партнерів. Загалом EDIP буде використано для: зміцнення оборонної промисловості ЄС, стимулювання спільних закупівель і виробництва та збільшення підтримки України з боку ЄС.
  • Рішення покликане зміцнити оборонну промисловість ЄС, сприяти спільним європейським оборонним закупівлям, нарощувати виробництво оборонної продукції та посилити підтримку України.
  • Регламент буде підписаний 17 грудня 2025 року та набуде чинності на наступний день після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Контекст

17 жовтня Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо створення EDIP з бюджетом €1,5 млрд на період 2025–2027 років. Програма EDIP покликана суттєво посилити конкурентоспроможність і готовність європейського оборонно-промислового комплексу, стимулювати спільні інвестиції та спільні закупівлі озброєнь між країнами ЄС.

25 листопада Європейський парламент ухвалив регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні