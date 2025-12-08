Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС 8 грудня.

Програма передбачає €300 млн для створення спеціального інструменту підтримки України для модернізації та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.