Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС 8 грудня.
Програма передбачає €300 млн для створення спеціального інструменту підтримки України для модернізації та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.
Деталі
- «Сьогодні Рада ЄС офіційно схвалила Програму європейської оборонної промисловості (EDIP), інструмент, розроблений для підвищення оборонної готовності ЄС шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (EDTIB). Це є завершальним кроком законодавчої процедури та дозволить своєчасно реалізувати програму», – йдеться в повідомленні.
- EDIP посилить здатність держав – членів ЄС протистояти поточним і майбутнім загрозам та забезпечить всьому блоку своєчасну доступність і постачання оборонної продукції, переконані в ЄС.
- У межах цієї програми ЄС фінансуватиме спільні закупівельні дії, які здійснюються мінімум трьома країнами (з яких дві мають бути членами ЄС). Це включає створення пулів оборонно-промислової готовності та нарощування виробничих потужностей для критично важливої оборонної продукції.
- Програма встановлює вимогу, що частка компонентів, які походять з-поза меж ЄС та асоційованих країн, не повинна перевищувати 35% від загальної вартості кінцевого продукту, виробленого для інструменту підтримки України.
- Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) має на меті посилити обороноздатність континенту та оптимізувати виробництво. Це стало частиною ширшої програми переозброєння Європи, спричиненої побоюванням щодо Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році.
- Щонайменше 65% вартості компонентів оборонної продукції повинні походити з ЄС або країн-партнерів. Загалом EDIP буде використано для: зміцнення оборонної промисловості ЄС, стимулювання спільних закупівель і виробництва та збільшення підтримки України з боку ЄС.
- Рішення покликане зміцнити оборонну промисловість ЄС, сприяти спільним європейським оборонним закупівлям, нарощувати виробництво оборонної продукції та посилити підтримку України.
- Регламент буде підписаний 17 грудня 2025 року та набуде чинності на наступний день після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.
Контекст
17 жовтня Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо створення EDIP з бюджетом €1,5 млрд на період 2025–2027 років. Програма EDIP покликана суттєво посилити конкурентоспроможність і готовність європейського оборонно-промислового комплексу, стимулювати спільні інвестиції та спільні закупівлі озброєнь між країнами ЄС.
25 листопада Європейський парламент ухвалив регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року.
