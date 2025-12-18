Верховна Рада на засіданні 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування «копійки» на «шаг». За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Ініціатор законопроєкту Руслан Стефанчук під час виступу у Раді пояснив, що зміни стосуються не просто дрібних монет, а символізують відхід України від російського впливу та рух у бік справедливості – навіть у деталях грошового обігу.
- Майбутнє перейменування не вплине на обіг розмінних монет номіналом 50 копійок – вони залишаться в грошовому обігу (інші копійки вже виведені, зокрема 10 копійок почали вилучати з 1 жовтня). Нові монети 50 шагів вводитимуться паралельно, додаткових витрат це не потребуватиме.
- Рада може ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому вже 27 грудня.
Контекст
Законопроєкт №14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаг» і «гривня».
Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно документу. Курс обміну – 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону в разі ухвалення.
Наразі від назви «копійка» відмовились усі пострадянські держави, крім Росії, Білорусі та України.
Назва дрібної монети «шаг» має українське походження і використовувалася на території України та в українській грошовій лічбі у XVI–XVII століттях, йдеться у презентації НБУ минулого року. За часів Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки під назвою «шаг».
У готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд штук розмінних монет: 1,4 млрд номіналом 50 копійок та 4,1 млрд – номіналом 10 копійок. Нацбанк з 1 жовтня почав вилучати 10 копійок з обігу через зниження попиту. Регулятор щороку докарбовує близько 20 млн монет для грошового обігу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.