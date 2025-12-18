Верховна Рада на засіданні 18 грудня підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування «копійки» на «шаг». За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Деталі

Ініціатор законопроєкту Руслан Стефанчук під час виступу у Раді пояснив, що зміни стосуються не просто дрібних монет, а символізують відхід України від російського впливу та рух у бік справедливості – навіть у деталях грошового обігу.

Майбутнє перейменування не вплине на обіг розмінних монет номіналом 50 копійок – вони залишаться в грошовому обігу (інші копійки вже виведені, зокрема 10 копійок почали вилучати з 1 жовтня). Нові монети 50 шагів вводитимуться паралельно, додаткових витрат це не потребуватиме.

Рада може ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому вже 27 грудня.

Контекст

Законопроєкт №14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаг» і «гривня».

Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно документу. Курс обміну – 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону в разі ухвалення.

Наразі від назви «копійка» відмовились усі пострадянські держави, крім Росії, Білорусі та України.

Назва дрібної монети «шаг» має українське походження і використовувалася на території України та в українській грошовій лічбі у XVI–XVII століттях, йдеться у презентації НБУ минулого року. За часів Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки під назвою «шаг».

У готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд штук розмінних монет: 1,4 млрд номіналом 50 копійок та 4,1 млрд – номіналом 10 копійок. Нацбанк з 1 жовтня почав вилучати 10 копійок з обігу через зниження попиту. Регулятор щороку докарбовує близько 20 млн монет для грошового обігу.