Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:23 хвилин
Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» на историческое украинское «шаг», зарегистрированный 1 октября. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии для материала Forbes Ukraine. Руководитель Рады – один из четырех инициаторов законопроекта.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.