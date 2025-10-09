Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» на историческое украинское «шаг», зарегистрированный 1 октября. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии для материала Forbes Ukraine. Руководитель Рады – один из четырех инициаторов законопроекта.