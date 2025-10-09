Forbes Digital підписка
Заменить советские «копейки» на украинские «шаги» Верховная Рада может до конца года – Стефанчук

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада может принять закон о переименовании названия монеты с советской «копейки» на историческое украинское «шаг», зарегистрированный 1 октября. Об этом рассказал глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии для материала Forbes Ukraine. Руководитель Рады – один из четырех инициаторов законопроекта.

